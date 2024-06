Perché Benzema non gioca in Nazionale: il motivo della sua assenza dalla rosa della Francia

La Francia si appresta a giocare l'ennesimo torneo senza Karim Benzema: l'attaccante dell'Al Ittihad ha lasciato i Bleus nel 2022.

Barcola, Dembélé, Coman, Giroud, Kolo Muani, Mbappé e Thuram: la lista degli attaccanti convocati da Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, in occasione di Euro 2024 è questa.

Come si può notare, Karim Benzema non c'è. Ed è un'assenza che naturalmente spicca, considerando che si parla di uno dei più grandi giocatori non soltanto della storia del Real Madrid, ma anche della Francia stessa.

Già a partire dalla gara d'esordio contro l'Austria, che si giocherà nella serata di lunedì 17 giugno, la Francia schiererà dunque un attacco privo di Benzema. Come del resto è accaduto negli ultimi due anni.

Ma perché Benzema non gioca in Nazionale? Per quale motivo il fuoriclasse dell'Al Ittihad non indossa la maglia della Francia?