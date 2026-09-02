Perché Ausilio lascia l'Inter: dove può andare e chi prendono i nerazzurri al suo posto

Il punto di rottura tra Ausilio e l'Inter si è raggiunto dopo la proposta di rinnovo della società del contratto in scadenza, come detto, al termine della prossima stagione.

Lo stesso Ausilio, del resto, lo scorso giugno aveva lasciato intendere qualcosa: "Io mi occupo dei rinnovi dei calciatori o degli allenatori, il mio rinnovo penso che se hanno piacere eventualmente sta ad altri, io sono a disposizione come lo sono stato sempre in tutti questi anni, però del mio rinnovo non sia il mio compito affrontarlo, è il compito di altri"

La proposta di rinnovo, alla fine, è arrivata, ma per un solo anno. Troppo poco per Ausilio e per i suoi progetti a lungo termine con l'Inter. Da qui la decisione di Oaktree di concludere subito il rapporto tra le parti, tanto da arrivare alla risoluzione.