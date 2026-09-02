Perché Ausilio lascia l'Inter: dove può andare e chi prendono i nerazzurri al suo posto

Le indiscrezioni su un addio di Piero Ausilio all'Inter hanno trovato sempre più conferme nel corso della giornata. E alla fine è arrivata l'ufficialità della separazione a un anno dalla scadenza del contratto.
L'Inter ha annunciato ufficialmente l'addio di Ausilio con un comunicato sul proprio sito. Un addio storico, dopo quasi tre decenni di collaborazione.
"Desidero ringraziare Piero a nome di tutto il Club, della Proprietà e di ogni singolo dipendente della grande famiglia nerazzurra. Mi uniscono a lui momenti di gioia, di vittorie, di lavoro intenso e di tanta passione", le parole del presidente Giuseppe Marotta.
In una lunga lettera pubblicata dal sito dell'Inter, Ausilio ha spiegato invece che "lascio questo ruolo, ma non potrò mai staccarmi da questi colori. Oggi non si chiude solo un capitolo professionale: si separa un pezzo della mia anima da ciò che ho amato di più".
Ma cosa ha portato alla rottura dopo 28 anni? E quale potrebbe essere ora il futuro di Ausilio?