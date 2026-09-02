Chi è Dario Baccin, nuovo ds dell'Inter al posto di Piero Ausilio: da quasi un decennio è il suo braccio destro

L'Inter, alla fine, si è rivolta alla soluzione interna: è Dario Baccin il sostituto di Piero Ausilio, che lascia ufficialmente i nerazzurri e dovrebbe andare a lavorare in Premier League.

Il nuovo direttore sportivo alla fine sarà proprio lui, Baccin. Novarese, 51 anni compiuti alla fine di agosto, è annunciato dall'Inter sul proprio sito ufficiale nel pomeriggio.

"Dario conosce bene il Club - le parole del presidente nerazzurro Beppe Marotta al momento della sua nomina - ed è oggi pronto ad assumere questo nuovo ruolo che la Proprietà ed io abbiamo pensato per lui. Si tratta di una scelta innovativa, pur nel segno di una continuità gestionale.Dario da molti anni è parte fondamentale dell'area tecnica ed è il manager che ha lavorato alla creazione dell'Under 23 in stretto collegamento con la Prima Squadra in un'ottica di sviluppo progressivo e sostenibile del Club".

Ma chi è Dario Baccin? Il profilo del futuro ds e il suo ruolo all'interno dell'Inter nei quasi 10 anni di militanza.







