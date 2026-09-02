Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Dario BaccinGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Dario Baccin, nuovo ds dell'Inter al posto di Piero Ausilio: da quasi un decennio è il suo braccio destro

Serie A
Inter

L'Inter ha scelto la soluzione interna dopo l'addio di Ausilio: la carriera di Dario Baccin e il suo ruolo nel club nerazzurro nel corso degli anni.

Pubblicità

L'Inter, alla fine, si è rivolta alla soluzione interna: è Dario Baccin il sostituto di Piero Ausilio, che lascia ufficialmente i nerazzurri e dovrebbe andare a lavorare in Premier League.

Il nuovo direttore sportivo alla fine sarà proprio lui, Baccin. Novarese, 51 anni compiuti alla fine di agosto, è annunciato dall'Inter sul proprio sito ufficiale nel pomeriggio.

"Dario conosce bene il Club - le parole del presidente nerazzurro Beppe Marotta al momento della sua nomina - ed è oggi pronto ad assumere questo nuovo ruolo che la Proprietà ed io abbiamo pensato per lui. Si tratta di una scelta innovativa, pur nel segno di una continuità gestionale.Dario da molti anni è parte fondamentale dell'area tecnica ed è il manager che ha lavorato alla creazione dell'Under 23 in stretto collegamento con la Prima Squadra in un'ottica di sviluppo progressivo e sostenibile del Club".

Ma chi è Dario Baccin? Il profilo del futuro ds e il suo ruolo all'interno dell'Inter nei quasi 10 anni di militanza.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • LA CARRIERA DA CALCIATORE

    Baccin, classe 1976, è stato intanto un onesto calciatore. Per la precisione un terzino destro. Anche se in Serie A non ha quasi mai giocato.

    Non lo ha fatto con la Juventus, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio; lo ha fatto invece una stagione con il Napoli (2000/2001) e un'altra con l'Ancona, nella famosa stagione della retrocessione del 2003/2004.

    Per il resto, Baccin ha girovagato soprattutto per diverse squadre di Serie B: dal Cesena al Chievo, dalla Ternana allo stesso Napoli, dall'Ascoli al Rimini al Treviso.

    • Pubblicità

  • ALL'INTER DAL 2017

    L'avventura di Baccin all'Inter inizia quasi un decennio fa: nell'estate del 2017, quella del passaggio dalla caotica stagione con De Boer, Vecchi e Pioli a Luciano Spalletti.

    In precedenza l'ex terzino ha lavorato nel Siena come osservatore e poi nel Palermo. Club, quest'ultimo, in cui ha ricoperto il ruolo di direttore dell'area tecnica e del settore giovanile. Lì l'Inter lo nota e decide di portarlo a Milano.

    Proprio in quell'occasione inizia la collaborazione di Baccin con Ausilio: l'Inter sceglie lui, all'epoca quarantunenne, per affiancare il direttore sportivo nel ruolo di vice ds.

    "In nerazzurro - recita ai tempi il comunicato dell'Inter - avrà specifiche responsabilità sulla gestione dei giovani calciatori professionisti in prestito, supervisione della squadra Primavera e diretta collaborazione con il Chief Sport Officer per la gestione del calciomercato".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PROGETTO INTER U23

    Nell'estate del 2025, l'Inter affida a Baccin un altro compito cruciale: la gestione della neonata Inter U23, la seconda squadra nerazzurra, che sceglie Stefano Vecchi come suo primo allenatore.

    “L’U23 ha cambiato il modo di pensare all’interno della società - dice Baccin in un'intervista alla Gazzetta dello Sport del novembre 2025 - ti permette non solo di far crescere i nostri ragazzi, ma anche di cogliere opportunità a cui prima non potevamo guardare. Era un segmento necessario, oggi abbiamo una carta in più da giocarci”.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • SEMPRE DIETRO LE QUINTE

    La caratteristica di Baccin, nei nove anni all'Inter sotto l'ala di Ausilio, è sempre stata chiara: lavorare dietro le quinte, lontano dai riflettori.

    Poche le interviste concesse dal dirigente nerazzurro ai media. Numerose, invece, le operazioni di mercato a cui anche lui ha partecipato assieme ad Ausilio, così come i viaggi internazionali.

    La missione, ora, sarà delicata ma allo stesso tempo entusiasmante: portare avanti il lavoro vincente compiuto da Ausilio negli ultimi anni. E contribuire a mantenere l'Inter al top in Italia e in Europa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Napoli crest
Napoli
NAP