Perché Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati: "La depressione post parto ha influito"

Alice Campello ha rilasciato un'intervista rivelando le ragioni che hanno portato alla rottura con Alvaro Morata, neo attaccante del Milan.

Da giorni ormai si parla della rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello: i due si lasciano dopo sette anni di matrimonio, dalla quale sono nati quattro figli.

La notizia ha fatto scalpore in tutto il mondo, perché la coppia è sempre stata molto esposta sui social e ha sempre dimostrato una forte unione, come in occasione del fischio finale che ha decretato gli spagnoli come campioni d'Europa.

Nelle scorse ore Alice si è aperta nel corso di un'intervista, rivelando cosa è andato storto tra lei e Morata e i motivi che li hanno costretti alla separazione.