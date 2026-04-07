A livello sportivo, quello che è successo in Bosnia-Italia, è a tutti gli effetti un dramma. Terzo Mondiale al quale non partecipiamo, rispetto al passato nel torneo che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico (in programma dall'11 giugno al 19 luglio) le nazionali qualificate sono 48. E l'Italia non ci sarà. Dopo il 2018 e il 2022 dobbiamo mettere una croce anche sul 2026: l'ultima partita degli Azzurri a una Coppa del Mondo è stata il 24 giugno 2014; l'ultimo goal l'ha fatto Mario Balotelli. Poi, il vuoto totale. Delusione, amarezza, rabbia. Proprio come quella sera, quando nel post partita il ct Rino Gattuso si è scusato con un Paese intero, e l'ha fatto con gli occhi lucidi. Prima di trovare un accordo con sulla risoluzione consensuale del contratto nei giorni successivi e lasciare l'incarico. Ora è iniziata la caccia al nuovo ct, tra i nomi che i vertici della FIGC stanno valutando c'è anche quello dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri.
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Perché Allegri può diventare il nuovo ct della Nazionale dopo l'addio di Gattuso
IL PROFILO DI ALLEGRI PER LA PANCHINA AZZURRA
In questi ultimi mesi di campionato Allegri sarà concentrato esclusivamente sul finale di stagione con il Milan e la qualificazione alla prossima Champions League ancora da centrare, ma in estate non è escluso che possa lasciare il club rossonero - nonostante il contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo per un'altra stagione - per sedersi sulla panchina della Nazionale. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il profilo di Allegri piace in Federazione soprattutto per la sua capacità di gestire le difficoltà e le situazioni complicate come quella che sta vivendo la nazionale italiana in questo periodo. Nonostante le smentite pubbliche, quindi, Massimiliano Allegri resta uno dei nomi in fase di valutazione per il ruolo di ct.
GLI ALTRI CANDIDATI
Uno dei candidati principali per la panchina dell'Italia resta Antonio Conte, che dopo Napoli-Milan ha detto che se lui fosse il presidente della FIGC si prenderebbe in considerazione. Oltre all'allenatore del Napoli, nelle ultime settimane al ruolo di nuovo ct azzurro è stato accostato anche il nome di Daniele De Rossi - attualmente allenatore del Genoa - che era già stata un'idea prima di prendere Gattuso così come lo era stato Stefano Pioli, fermo dopo l'esonero dalla Fiorentina a novembre scorso. L'altro possibile ritorno è quello di Roberto Mancini che oggi è sulla panchina dell'Al-Sadd in Qatar, poi c'è una suggestione che porta a Simone Inzaghi che però ha detto di essere felice all'Al-Hilal in Arabia Saudita.
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