Perché Allegri è in pole per diventare il nuovo allenatore del Napoli: pesa il feeling con De Laurentiis

Milan e Napoli, in meno di 24 ore, hanno vissuto un vero e proprio tsunami.





Panchine ribaltate, annunci, scenari che cambiano: Massimiliano Allegri esonerato, Antonio Conte che divorzia in maniera consensuale e pacifica con Aurelio De Laurentiis.





Diavolo e azzurri sono chiamati e sfogliare la margherita a caccia dei rispettivi successori, con ciò che è avvenuto all'ombra del Duomo e sotto al Vesuvio che potrebbe consegnare un clamoroso intreccio.





Il trait d'union è servito dalla tentazione Max-Napoli, a firma di ADL: un qualcosa che parte da lontano, che dura da anni e che non si è mai consumato. E che adesso, forse, potrebbe tradursi in concreto.





Allegri in pole per allenare i partenopei nella prossima stagione: sì, è lui da oggi il nome più caldo nell'ottica del dopo-Conte (seguito da Vincenzo Italiano). Ma vediamo il perché.