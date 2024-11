Fiorentina vs Inter

Acerbi assente anche in occasione di Fiorentina-Inter: nessun rischio da parte di Inzaghi dopo l'infortunio rimediato a Verona dal difensore.

Non avverrà a Firenze il ritorno in campo di Francesco Acerbi, non ancora al meglio dal punto di vista fisico.

Niente Fiorentina-Inter per il difensore, nonostante i progressi fatti registrare negli ultimi giorni: alla fine Simone Inzaghi ha optato per la strada della prudenza.

Ma perché Acerbi non scenderà in campo al 'Franchi'? La motivazione e chi giocherà al suo posto al centro della difesa a tre.