Perchè i Mondiali 2026 si giocano in Canada, Stati Uniti e Messico? La scelta otto anni fa

Messico, Stati Uniti e Canada hanno ricevuto l'appoggio di tutta l'America ad eccezione del Brasile, che ha scelto il Marocco, mentre l'Africa ha in larga parte scelto il paese del proprio continente (ma nel sud si è scelta la candidatura United 2026).

L'Europa settentrionale, compresa l'Italia, ha votato per Maroco 2026, mentre quella orientale per United. In Asia e in Oceania la maggior parte dei votanti ha scelto Canada, Messico e Stati Uniti.

Il Marocco alla fine organizzerà il Mondiale 2030 con Spagna e Portogallo, con un singolo match previsto anche in Argentina, Uruguay e Paraguay in occasione del cententario del torneo.