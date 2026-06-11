Perchè i Mondiali 2026 si giocano in Canada, Stati Uniti e Messico? La scelta otto anni fa

Il primo Mondiale a 48 squadre, dopo le 32 degli ultimi decenni, ha richiesto la presenza di tre paesi ospitanti: Messico, Stati Uniti e Canada. Mai, nella storia del torneo, le nazioni organizzatrici erano state tre, con il numero di due superato per il 2026 e nuovamente nel 2030, visti i sei paesi che ospiteranno almeno una partita.
Il Messico diventa la nazione con più Mondiali organizzati, mentre gli Stati Uniti balzano a quota due. Per il Canada, invece, si tratta della prima Coppa del Mondo nelle sue città, in maniera comunque limitata agli USA, che ospiteranno la maggior parte delle gare.
La scelta di Canada-Messico-Stati Uniti è arrivata otto anni fa, precisamente nel 2018 in quel di Mosca, Russia.