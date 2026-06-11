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Perchè i Mondiali 2026 si giocano in Canada, Stati Uniti e Messico? La scelta otto anni fa

Coppa del Mondo

Il torneo 2026 viene disputato in centro-nord America, con tre paesi ad ospitare l'evento calcistico più importante del mondo. E il più grande della storia.

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Il primo Mondiale a 48 squadre, dopo le 32 degli ultimi decenni, ha richiesto la presenza di tre paesi ospitanti: Messico, Stati Uniti e Canada. Mai, nella storia del torneo, le nazioni organizzatrici erano state tre, con il numero di due superato per il 2026 e nuovamente nel 2030, visti i sei paesi che ospiteranno almeno una partita.

Il Messico diventa la nazione con più Mondiali organizzati, mentre gli Stati Uniti balzano a quota due. Per il Canada, invece, si tratta della prima Coppa del Mondo nelle sue città, in maniera comunque limitata agli USA, che ospiteranno la maggior parte delle gare.

La scelta di Canada-Messico-Stati Uniti è arrivata otto anni fa, precisamente nel 2018 in quel di Mosca, Russia.


  • LE DUE CANDIDATURE

    Il Mondiale 2026 viene disputato in Canada, Messico e Stati Uniti in virtù della vittoria della candidatura ai danni del Marocco. Ne 2018, infatti, tutti i paesi planetari affiliati alla FIFA votarono come di consueto per assegnare la Coppa del Mondo, vinta dalla cosidetta United 2026.

    Nonostante la FIFA sconsigliava eventuali candidature contenenti più paesi in seguito a Giappone-Corea del Sud del 2002, il trio del Centro e Nord America ha avuto la meglio, tra l'altro in maniera netta.

    Il Marocco ha ricevuto 65 voti validi, mentre gli Stati Uniti, il Canada e il Messico ben 134.

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  • I VOTI DEI CONTINENTI

    Messico, Stati Uniti e Canada hanno ricevuto l'appoggio di tutta l'America ad eccezione del Brasile, che ha scelto il Marocco, mentre l'Africa ha in larga parte scelto il paese del proprio continente (ma nel sud si è scelta la candidatura United 2026).

    L'Europa settentrionale, compresa l'Italia, ha votato per Maroco 2026, mentre quella orientale per United. In Asia e in Oceania la maggior parte dei votanti ha scelto Canada, Messico e Stati Uniti.

    Il Marocco alla fine organizzerà il Mondiale 2030 con Spagna e Portogallo, con un singolo match previsto anche in Argentina, Uruguay e Paraguay in occasione del cententario del torneo.

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