Perché Locatelli è stato fischiato in Juventus-Juve Next Gen: Allianz Stadium e web divisi

La Juventus supera 4-0 la Next Gen ma per Manuel Locatelli sono arrivati dei fischi: subito dopo gli applausi dell'Allianz Stadium.

In una giornata di festa all'Allianz Stadium per la partitella amichevole tra Juventus e Juve Next Gen, c'è stato un episodio poco piacevole per Manuel Locatelli.

Il centrocampista italiano infatti è stato per qualche secondo fischiato da alcuni tifosi nel corso del primo tempo. Immediata però la reazione da parte del resto dello stadio, che ha coperto i fischi con applausi. Per lui e per la squadra.

Per Locatelli inizia una stagione molto importante e in cui sarà chiamato a reagire dopo le ultime annate deludenti. Anche per cancellare quei fischi.