Quinto Europeo per il portoghese Pepe, deciso a scandere in campo nel torneo 2024 per divenire il giocatore più longevo di sempre.

Escluso Craig Gordon, portiere classe 1982 della Scozia, Pepe è l'unico 41enne convocato per Euro 2024. Sì, proprio lui, il duro difensore portoghese ex Real Madrid, riuscito a strappare l'ennesima convocazione per un grande torneo nonostante l'età sul passaporto.

Per Pepe, comunque non un titolare del commissario tecnico Roberto Martinez, ci sarà l'opportunità di divenire il giocatore più vecchio in campo non solo ad Euro 2024, ma nell'intera storia della manifestazione continentale.

Nato in Brasile nel 1093, ma giocatore professionista unicamente in Portogallo e in Europa, Pepe partecipa al quinto Europeo della sua storia, secondo solamente al compagno e amico Cristiano Ronaldo, anch'esso chiamato per il torneo tedesco per continuare ad abbattere record del torneo, nonostante in termini di età sia comunque secondo rispetto al difensore.