Pellegrino lascia il Milan: dopo una sola partita in rossonero tornerà in Argentina, ma non a titolo definitivo

Dopo una sola partita, l'infortunio e il prestito alla Salernitana, Pellegrino tornerà in patria per la prossima annata.

In una stagione veramente dura dal punto di vista degli infortuni, con diversi e continui k.o tra i centrali di Pioli, Marco Pellegrino, giovane difensore argentino, è stato tra i più sfortunati. Arrivato nell'estate 2023 alla corte rossonera, ha subito un infortunio alla caviglia che ha limitato enormemente il suo perioro al Milan.

Dopo le panchine iniziali d'ambientamento, Pellegrino era riuscito a giocare titolare la partita contro il Napoli (terminata 2-2), per poi finire ai box da novembre a gennaio. A quel punto, con il ritorno di Gabbia e degli altri infortunati, il difensore classe 2002 ha lasciato il Milan per giocare in prestito alla Salernitana.

Il periodo difficile in Campania, con la retrocessione amara del club, ha comunque portato il Milan a cedere Pellegrino non a titolo definitivo o con prestito di riscatto, ma di fatto solamente in maniera secca.