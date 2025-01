Da Pellegrini a Neres: la Top 11 della 19ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 19° turno della Serie A 2024/25. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Si è conclusa l'ultima giornata del girone di andata, che ha visto una Serie A in formato ridotto a causa della Supercoppa Italiana in cui sono state impegnate Atalanta, Inter, Juventus e Milan.

Nel 19° turno di campionato, a prendersi la scena sono sopratutto Napoli e Roma, vittoriose rispettivamente su Fiorentina e Lazio con il punteggio di 0-3 e 2-0.

Week end importante in chiave salvezza ed in particolare per il Cagliari di Davide Nicola, che supera in rimonta il Monza e lascia i brianzoli sempre più in fondo alla classifica.

Di seguito i migliori giocatori per ruolo dell'ultima giornata di Serie A: la Top 11 scelta da GOAL.