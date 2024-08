Pedro Neto al Chelsea per una cifra enorme: alla Lazio è stato una meteora

Impalpabile nel biennio in Serie A, il portoghese è stato acquistato dal Chelsea: al Wolverhampton 63 milioni di euro complessivi.

Sì, il Chelsea avrà anche una quarantina di giocatori - di più, anzi - e quasi una decina di portieri in rosa. Ma ai Blues, evidentemente, la voglia di acquistare sul mercato non è ancora passata e sembra non passare mai.

Il nuovo acquisto si chiama Pedro Neto, ed è un nome che a qualche appassionato italiano qualcosa ricorda. Tutto giusto: è l'ex meteora della Lazio, che ha indossato la maglia biancoceleste per un biennio prima di essere reindirizzato al Wolverhampton, in Premier League.

Sempre nel massimo campionato inglese continuerà a giocare Pedro Neto: ma al Chelsea, appunto. Che ha accettato di prelevarlo dai Wolves in cambio di una cifra enorme, almeno per gli standard della "povera" Serie A.