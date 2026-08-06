Pavard tra permanenza e mercato: la posizione dell'Inter e cosa cambia dopo l'arrivo di Stones

Lo stesso Cristian Chivu, quando dopo il derby contro il Milan gli è stato chiesto della situazione di Pavard, ha preferito rimanere sul vago senza esporsi né in un senso né nell'altro.

"Pavard? Parlo di lui, di Bisseck, di Bastoni e di Carlos, parlo di quelli che sono qui in questo momento: ne abbiamo solo quattro, stanno facendo un ottimo lavoro e danno il massimo. Sono contento per tutti loro perché siamo riusciti a dare a ognuno di loro più minuti".

Sul vago, qualche tempo prima, era rimasto anche il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio:

"Vedremo se resterà - aveva detto il dirigente alla fine di luglio - Faremo le nostre valutazioni più avanti: siamo soltanto all'inizio del mercato e c'è tutto il tempo per decidere".