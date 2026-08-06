Pavard tra permanenza e mercato: la posizione dell'Inter e cosa cambia dopo l'arrivo di Stones

Il paradosso è servito: qualcuno sta facendo passare Benjamin Pavard per un esubero come tanti altri, ma la sua storia dice che non può essere esattamente così.
Si parla di un campione del mondo, anche se da quel momento se ne sono andati 8 anni. Di uno che era titolare al Bayern. Di uno che il Bayern lo ha punito con la maglia dell'Inter, nel ritorno dei quarti di finale della scorsa edizione di Champions League. Insomma: non di uno qualsiasi.
Però la realtà è sotto gli occhi di tutti: Pavard, assieme a Frattesi e a qualcun altro, è uno degli indiziati principali a salutare l'Inter entro la fine del mercato. Anche se lui stesso sta facendo di tutto per provare a far cambiare idea a dirigenza e allenatore.
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