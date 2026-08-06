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Pavard InterGetty Images
Stefano Silvestri

Pavard tra permanenza e mercato: la posizione dell'Inter e cosa cambia dopo l'arrivo di Stones

Calciomercato

Il difensore francese è tornato a Milano dopo il prestito al Marsiglia e in amichevole sta facendo bene, derby contro il Milan compreso: cosa può succedere nelle prossime settimane.

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Il paradosso è servito: qualcuno sta facendo passare Benjamin Pavard per un esubero come tanti altri, ma la sua storia dice che non può essere esattamente così.

Si parla di un campione del mondo, anche se da quel momento se ne sono andati 8 anni. Di uno che era titolare al Bayern. Di uno che il Bayern lo ha punito con la maglia dell'Inter, nel ritorno dei quarti di finale della scorsa edizione di Champions League. Insomma: non di uno qualsiasi.

Però la realtà è sotto gli occhi di tutti: Pavard, assieme a Frattesi e a qualcun altro, è uno degli indiziati principali a salutare l'Inter entro la fine del mercato. Anche se lui stesso sta facendo di tutto per provare a far cambiare idea a dirigenza e allenatore.


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  • Inter 2-1Getty Images

    POSITIVO IN AMICHEVOLE

    Pavard è reduce dal derby giocato da titolare contro il Milan. E giocato bene, peraltro: si è guadagnato la sufficienza piena e anche qualcosa in più.

    In generale, l'ex difensore di Bayern e Marsiglia è tornato a Milano dal prestito all'OM con il piglio giusto: già col Karlsruhe era andato vicino a segnare, poi il goal lo ha trovato davvero nell'1-1 contro il Manchester City.

    Chivu lo sta schierando sostanzialmente al posto di Manuel Akanji, che non è ancora tornato dalle vacanze dopo aver disputato il Mondiale con la Svizzera. Ma anche in attesa di John Stones, che dopo essere stato ufficializzato non ha raggiunto i nuovi compagni nella tournée tra Hong Kong e Australia.

    Tutto questo non era scontato. Sia perché l'anno al Marsiglia non è andato secondo le aspettative, con il club francese che alla fine ha deciso di non riscattare il calciatore; sia perché "Benji" era convinto di essere rientrato alla base per ripartire immediatamente. E invece, al 6 di agosto è ancora lì. E gioca pure.

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  • MA RESTA SUL MERCATO

    Pavard rimarrà a Milano, dunque? Non è detto. Una risposta alla classica domanda da 100 milioni, in questo momento, non può ancora essere data in maniera definita.

    Con le sue prestazioni in amichevole, dopo essersi messo pienamente a disposizione di Chivu, sta cercando di guadagnarsi la permanenza: questo sì. Ma il suo futuro, a meno di un mese dalla conclusione della finestra estiva del mercato, può ancora considerarsi completamente nebuloso.

    Pavard, di fatto, rimane sul mercato. Questi erano i piani iniziali dell'Inter, decisa a lasciarlo nuovamente partire. Questa volta a titolo definitivo. Ma il corso delle cose sta viaggiando in una direzione forse non prevista.

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  • ChivuGetty Images

    CHIVU RESTA SUL VAGO

    Lo stesso Cristian Chivu, quando dopo il derby contro il Milan gli è stato chiesto della situazione di Pavard, ha preferito rimanere sul vago senza esporsi né in un senso né nell'altro.

    "Pavard? Parlo di lui, di Bisseck, di Bastoni e di Carlos, parlo di quelli che sono qui in questo momento: ne abbiamo solo quattro, stanno facendo un ottimo lavoro e danno il massimo. Sono contento per tutti loro perché siamo riusciti a dare a ognuno di loro più minuti".

    Sul vago, qualche tempo prima, era rimasto anche il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio:

    "Vedremo se resterà - aveva detto il dirigente alla fine di luglio - Faremo le nostre valutazioni più avanti: siamo soltanto all'inizio del mercato e c'è tutto il tempo per decidere".

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  • STONES, ROMERO E LE OFFERTE

    L'arrivo di Stones, in questo senso, può cambiare qualcosina. Nel senso che l'inglese è andato a rimpolpare un reparto - la difesa, appunto - che numericamente era in discreta sofferenza dopo gli addii a parametro zero dei vari Acerbi, De Vrij e Darmian.

    Attualmente sono sei i centrali a disposizione di Chivu: il terzetto titolare della scorsa stagione, ovvero Bisseck, Akanji e Bastoni, più loro due, ovvero Stones e Pavard, e quel Carlos Augusto che il tecnico romeno ha già spiegato a chiare lettere di vedere non come esterno a tutta fascia ma qualche metro più indietro.

    In teoria, la difesa sarebbe a posto così. Il che porterebbe alla permanenza di Pavard. Ma attenzione: l'Inter spera di portare a Milano un altro elemento, in questo senso continua a lavorare per Cristian Romero, e allora sì per il francese si aprirebbero le porte dell'addio.

    Per dove? Bella domanda anche questa. Si è già parlato di Arabia Saudita, ma nulla da quel fronte si è mosso in maniera particolarmente concreta. La sensazione netta è che qualcosa potrà muoversi solo nelle battute finali del mercato. Il momento della verità per tutti: anche per Pavard.

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