Paura per Walukiewicz in Torino-Bologna: esce in barella dopo un malore, trasportato in ambulanza in ospedale

Torino vs Bologna

Il difensore polacco dei granata si è sentito male nel corso della partita di Serie A: per lui problemi respiratori e ricovero in ospedale.

Momenti di grande apprensione allo Stadio Olimpico Grande Torino durante la sfida tra Torino e Bologna, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Al 35’ del primo tempo, il difensore granata Sebastian Walukiewicz si è improvvisamente piegato sulle ginocchia e poi accasciato a terra a causa di difficoltà respiratorie e un forte dolore al costato.

Lo staff medico del Toro è intervenuto con tempestività, portandolo fuori dal campo in barella e trasportandolo poi d’urgenza in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria per sottoporlo agli accertamenti necessari.