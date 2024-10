Fiorentina vs AC Milan

Il tecnico rossonero ha parlato delle condizioni di Morata, che sarà del match, e del perché Pavlovic non gioca, mentre su Kalulu "non parlo di lui".

Il Milan, dopo la sconfitta di Champions League contro il Bayer Leverkusen, torna a giocare in campionato e lo farà sul campo della Fiorentina.

Nel giorno della vigilia, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa: i rossoneri arrivano da tre successi di fila in Serie A e ora affronteranno i Viola nel posticipo della domenica per allungare questa serie positiva.

Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore portoghese in vista del match Fiorentina-Milan.