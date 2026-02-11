Getty Images
Pattinaggio danza libera, quali canzoni sono state scelte per la finale di oggi? La lista, da Matrix a Dune
Pubblicità
DOVE VEDERE IL PATTINAGGIO OGGI IN TV
La finale sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 solamente dalle 21:00, ma l'evento comincerà poco dopo le 19:30.
Per vedere l'intera finale occorre avere un abbonamento a Discovery+ o HBO Max, mentre Eurosport 1 su Prime Video, Dazn e Timvision dalle 20:20.
Ogni coppia si esibirà per quattro minuti, con l'Italia formata dalla coppa Guignard e Fabbri che scenderà sul ghiaccio come sedicesima (venti finaliste).
L'ORDINE DI USCITA DELLE 20 COPPIE
- Spagna, Sofía Val e Asaf Kazimov (64.98)
- Svezia, Milla Ruud Reitan e Nikolaj Majorov (67.31)
- Australia, Holly Harris e Jason Chan (67.75)
- Repubblica Ceca, Kateřina Mrázková e Daniel Mrázek (72.09)
- Gran Bretagna, Phebe Bekker e James Hernandez (72.46)
- Canada, Marie-Jade Lauriault e Romain le Gac (74.35)
- Repubblica Ceca, Natálie Taschlerová e Filip Taschler (75.33)
- Georgia, Diana Davis e Gleb Smolkin (77.15)
- Finlandia, Juulia Turkkila e Matthias Versluis (77.96)
- Stati Uniti, Christina Carreira e Anthony Ponomarenko (78.15)
- Spagna, Olivia Smart e Tim Dieck (78.53)
- Canada, Marjorie Lajoie e Zachary Lagha (79.66)
- Francia, Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud (82.25)
- Lituania, Allison Reed e Saulius Ambrulevičius (82.95)
- Stati Uniti, Emilea Zingas e Vadym Kolesnik (83.53)
- Italia, Charlène Guignard e Marco Fabbri (84.28)
- Gran Bretagna, Lilah Fear e Lewis Gibson (85.47)
- Canada, Piper Gilles e Paul Poirier (86.18)
- Stati Uniti, Madison Chock e Evan Bates (89.72)
- Francia, Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron (punteggio 90.18)
- PubblicitàPubblicità
QUALI CANZONI HANNO SCELTO PER LA DANZA LIBERA?
- Spagna, Sofía Val e Asaf Kazimov - Exogenesis Symphony dei Muse
- Svezia, Milla Ruud Reitan e Nikolaj Majorov - Un giorno per noi da Romeo e Giulietta (film)
- Australia, Holly Harris e Jason Chan - Clair de Lune di Son Lux, Chris Pattishall e Claude Debussy, I Love You di Son Lux, Hanna Benn e Bilune di Karl Hugo
- Repubblica Ceca, Kateřina Mrázková e Daniel Mrázek - Malagueña di Ernesto Lecuona
- Gran Bretagna, Phebe Bekker e James Hernandez - Romeo e Giulietta medley (film)
- Canada, Marie-Jade Lauriault e Romain le Gac - Cleopatra medley (film)
- Repubblica Ceca, Natálie Taschlerová e Filip Taschler - The Matrix medley (film)
- Georgia, Diana Davis e Gleb Smolkin - Sonata for Cello di Myaskovsky e A Taste of Elegance di Anne-Sophie Versnaeyen
- Finlandia, Juulia Turkkila e Matthias Versluis - Bewitched di Per Störby Jutbring e Obcy Astronom di Czocher, Rani, Ciechowski, Krzywansk
- Stati Uniti, Christina Carreira e Anthony Ponomarenko - Profumo - Storia di un assassino medley (film)
- Spagna, Olivia Smart e Tim Dieck - Dune parte 2 di Hans Zimmer(film)
- Canada, Marjorie Lajoie e Zachary Lagha - Nureyev da The White Crow (film)
- Francia, Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud - All Is Full of Love e Bachelorette di Bjork
- Lituania, Allison Reed e Saulius Ambrulevičius - God Is a DJ e We Come 1 di Faithless
- Stati Uniti, Emilea Zingas e Vadym Kolesnik - Romeo and Juliet Op. 64 di Prokofiev
- Italia, Charlène Guignard e Marco Fabbri - Diamanti di Giorgia
- Gran Bretagna, Lilah Fear e Lewis Gibson - The Bonnie Banks of Loch Lomond di Ella Roberts
- Canada, Piper Gilles e Paul Poirier - Vincent di Govardo
- Stati Uniti, Madison Chock e Evan Bates - Paint It Black di Ramin Djawadi da Westworld (serie tv)
- Francia, Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron - The Whale (film)
Pubblicità