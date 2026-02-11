Goal.com
Pattinaggio danza libera, quali canzoni sono state scelte per la finale di oggi? La lista, da Matrix a Dune

Dopo la danza ritmica sul ghiaccio, a Milano si assegnano le tre medaglie con la libera e la somma dei punti: questa sera 20 coppie in gara, tra cui quella italiana. Tra le scelte musicali Romeo e Giulietta (la più utilizzata), ma anche i Muse e Bjork.

  • DOVE VEDERE IL PATTINAGGIO OGGI IN TV

    La finale sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 solamente dalle 21:00, ma l'evento comincerà poco dopo le 19:30.

    Per vedere l'intera finale occorre avere un abbonamento a Discovery+ o HBO Max, mentre Eurosport 1 su Prime Video, Dazn e Timvision dalle 20:20.

    Ogni coppia si esibirà per quattro minuti, con l'Italia formata dalla coppa Guignard e Fabbri che scenderà sul ghiaccio come sedicesima (venti finaliste).

  • L'ORDINE DI USCITA DELLE 20 COPPIE

    1. Spagna, Sofía Val e Asaf Kazimov (64.98) 
    2. Svezia, Milla Ruud Reitan e Nikolaj Majorov (67.31)
    3. Australia, Holly Harris e Jason Chan (67.75)
    4. Repubblica Ceca, Kateřina Mrázková e Daniel Mrázek (72.09)
    5. Gran Bretagna, Phebe Bekker e James Hernandez (72.46)
    6. Canada, Marie-Jade Lauriault e Romain le Gac (74.35)
    7. Repubblica Ceca, Natálie Taschlerová e Filip Taschler (75.33)
    8. Georgia, Diana Davis e Gleb Smolkin (77.15)
    9. Finlandia, Juulia Turkkila e Matthias Versluis (77.96)
    10. Stati Uniti, Christina Carreira e Anthony Ponomarenko (78.15)
    11. Spagna, Olivia Smart e Tim Dieck (78.53)
    12. Canada, Marjorie Lajoie e Zachary Lagha (79.66)
    13. Francia, Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud (82.25)
    14. Lituania, Allison Reed e Saulius Ambrulevičius (82.95)
    15. Stati Uniti, Emilea Zingas e Vadym Kolesnik (83.53)
    16. Italia, Charlène Guignard e Marco Fabbri (84.28)
    17. Gran Bretagna, Lilah Fear e Lewis Gibson (85.47) 
    18. Canada, Piper Gilles e Paul Poirier (86.18)
    19. Stati Uniti, Madison Chock e Evan Bates (89.72)
    20. Francia, Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron (punteggio 90.18)
  • QUALI CANZONI HANNO SCELTO PER LA DANZA LIBERA?

    1. Spagna, Sofía Val e Asaf Kazimov - Exogenesis Symphony dei Muse
    2. Svezia, Milla Ruud Reitan e Nikolaj Majorov - Un giorno per noi da Romeo e Giulietta (film)
    3. Australia, Holly Harris e Jason Chan - Clair de Lune di Son Lux, Chris Pattishall e Claude Debussy, I Love You di Son Lux, Hanna Benn e Bilune di Karl Hugo
    4. Repubblica Ceca, Kateřina Mrázková e Daniel Mrázek - Malagueña di Ernesto Lecuona
    5. Gran Bretagna, Phebe Bekker e James Hernandez - Romeo e Giulietta medley (film)
    6. Canada, Marie-Jade Lauriault e Romain le Gac - Cleopatra medley (film)
    7. Repubblica Ceca, Natálie Taschlerová e Filip Taschler - The Matrix medley (film)
    8. Georgia, Diana Davis e Gleb Smolkin - Sonata for Cello di Myaskovsky e A Taste of Elegance di Anne-Sophie Versnaeyen
    9. Finlandia, Juulia Turkkila e Matthias Versluis - Bewitched di Per Störby Jutbring e Obcy Astronom di Czocher, Rani, Ciechowski, Krzywansk
    10. Stati Uniti, Christina Carreira e Anthony Ponomarenko - Profumo - Storia di un assassino medley (film)
    11. Spagna, Olivia Smart e Tim Dieck - Dune parte 2 di Hans Zimmer(film)
    12. Canada, Marjorie Lajoie e Zachary Lagha - Nureyev da The White Crow (film)
    13. Francia, Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud - All Is Full of Love e Bachelorette di Bjork
    14. Lituania, Allison Reed e Saulius Ambrulevičius - God Is a DJ e We Come 1 di Faithless
    15. Stati Uniti, Emilea Zingas e Vadym Kolesnik - Romeo and Juliet Op. 64 di Prokofiev
    16. Italia, Charlène Guignard e Marco Fabbri - Diamanti di Giorgia
    17. Gran Bretagna, Lilah Fear e Lewis Gibson - The Bonnie Banks of Loch Lomond di Ella Roberts
    18. Canada, Piper Gilles e Paul Poirier - Vincent di Govardo
    19. Stati Uniti, Madison Chock e Evan Bates - Paint It Black di Ramin Djawadi da Westworld (serie tv)
    20. Francia, Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron - The Whale (film)
