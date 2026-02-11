Pattinaggio danza libera, quali canzoni sono state scelte per la finale di oggi? La lista, da Matrix a Dune

Dopo la danza ritmica sul ghiaccio, a Milano si assegnano le tre medaglie con la libera e la somma dei punti: questa sera 20 coppie in gara, tra cui quella italiana. Tra le scelte musicali Romeo e Giulietta (la più utilizzata), ma anche i Muse e Bjork.