Partite in TV oggi mercoledì 17 luglio: dove vedere le amichevoli delle squadre di Serie A

Partite estive di calcio in diretta tv e streaming oggi: la lista completa delle gare dal vivo delle venti squadre di Serie A.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Prosegue il quadro delle amichevoli estive dei vari club di Serie A, alle prese con la preparazione che condurrà all'esordio in campionato previsto nella tre giorni del 17-19 agosto.

Oggi mercoledì 17 luglio tocca a Roma e Inter, impegnate rispettivamente contro Latina e Lugano: prima uscita per entrambe, in attesa dei successivi impegni utili a migliorare la condizione atletica.

Ma dove è possibile assistere in diretta tv alle amichevoli di calcio in programma oggi 17 luglio? La lista di tutte le partite gratis o in abbonamento, dal vivo e in streaming.