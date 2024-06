L'attaccante francese è stato finalmente annunciato dai Blancos: dal messaggio sui social trapela tutta la sua commozione.

Non poteva essere altrimenti: come nelle migliori storie, calcistiche e non, Kylian Mbappé è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Real Madrid.

Una perfetta chiusura del cerchio e, insieme, un'inevitabile evento, quasi destinato ad accadere, pochi giorni dopo la conquista della quindicesima Champions League dei Blancos.

Sui social, l'attaccante francese ha espresso tutta la sua commozione e gioia con un post emblematico.