Parma-Monza dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nella 18a giornata di Serie A, il Parma ospita il Monza allo stadio Ennio Tardini: diretta tv, streaming e formazioni del match.

La 18esima giornata di Serie A può essere quella della rivalsa per diverse squadre, in particolar modo per una tra Parma e Monza.

I Ducali, dopo il convincente 3-1 contro la Lazio del 1° dicembre scorso, hanno perso tre gare di fila contro Inter, Hellas Verona e Roma: l'ultima gara contro i giallorossi, in particolare, ha acceso una spia d'allarme per il proseguo della stagione; Fabio Pecchia e i suoi vogliono uscire da questo periodo no: lo scontro diretto con una diretta avversaria per la salvezza potrebbe essere l'occasione migliore.

Sulla panchina brianzola, invece, fa il suo esordio Salvatore Bocchetti: la dirigenza biancorossa, infatti, ha deciso di sollevare Alessandro Nesta dall'incarico dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus, con la squadra lombarda ultima in classifica a meno cinque dalla zona salvezza.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.