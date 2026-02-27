Parma-Cagliari, Delprato in ospedale dopo il cambio: "Gli girava la testa"

Enrico Del Prato, capitano del Parma, ha lasciato anzitempo la partita contro il Cagliari per cause di forza maggiore. Il difensore gialloblù, infatti, ha cominciato a non sentirsi bene durante l'intervallo, tanto che mister Cuesta è stato costretto a sostituire il simbolo della squadra e possessore della fascia.

Sempre in campo durante la stagione, escludendo la panchina contro la Fiorentina, Delprato non ha potuto giocare la ripresa, ma a differenza di Valeri e Troilo, che non hanno concluso la sfida per crampi, il classe 1999 bergamasco ha dovuto abbandonare sia il campo che il Tardini stesso per accertamenti.

A confessarlo è stato lo stesso Cuesta, al termine dell'1-1 firmato Folorunsho e Oristanio: "Delprato è in ospedale, gli girava la testa, rappresenta il gruppo come capitano, è il miglior esempio di come lasciano tutti il cuore. I nostri pensieri sono per Enrico e speriamo stia bene".