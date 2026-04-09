Parla Lichtsteiner: "Andare all'Inter sarebbe stato un tradimento, con Allegri una ferita che ancora è lì"

Stephan Lichtsteiner ha rappresentato tanto, tantissimo nella storia recente della Juventus. Arrivato dalla Lazio nell'estate del 2011, anche lo svizzero ha contribuito all'apertura di un ciclo strepitoso culminato con una serie di trofei e due finali di Champions League.
Oggi Lichtsteiner ha ricordato diversi di quei momenti in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Momenti soprattutto positivi, naturalmente: parlano i trofei, parla il prestigio dell'ex bianconero.
Ma alla fine non manca neppure qualche ricordo negativo. Come quando Massimiliano Allegri lo escluse dalla lista Champions: una ferita che, ammette Lichtsteiner, "ancora è lì".