Pareggi Juventus, è record europeo: la squadra di Thiago Motta non ha eguali. E occhio all'Udinese

1-1 contro il Lecce ed ennesimo pareggio per la squadra di Thiago Motta, prima in Europa: lo scorso anno il record assoluto nella storia italiana.

La Juventus ha la pareggite. Da quando la stagione è cominciata, infatti, la squadra bianconera non ha eguali in Europa. Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Premier League e Liga, poco cambia: nessuno ha fatto registrare più pareggi in campionato in questi primi quattro mesi.

Spesso e volentieri la Juventus non riesce a segnare, o comunque a chiudere le partite: pochi goal per la Juventus, che sì ne subisce pochi, ma allo stesso tempo fatica ad essere decisiva in attacco, vuoi per gli infortuni, vuoi per la mancanza di alternative offensive in caso di indisponibilità e periodi di magra.

Per la Juventus, tra l'altro, la media di pareggi è identica a quella fatta registrare dall'Udinese nella passata annata: a questo ritmo la squadra di Thiago Motta potrebbe pareggiare il record dei colleghi bianconeri della scorsa stagione. La speranza dei fans della Juventus è che la tendenza possa cambiare nelle prossime settimane, così da evitare una stagione deludente.