Paraguay-Brasile dove vederla: Sky, DAZN, One Football, Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Paraguay vs Brasile

Brasile di scena in Paraguay nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Prova a risollevarsi ulteriormente e a fare punti il Brasile, che ha quantomeno interrotto l'emorragia di sconfitte con l'1-0 casalingo rifilato all'Ecuador nel turno precedente delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

La rete di Rodrygo ha permesso ai verdeoro di pensare alla trasferta in programma in Paraguay con maggiore serenità: sfida a una nazionale che se la passa peggio, con sei punti conquistati dopo le prime sette uscite.

Sono dieci, invece, i punti del Brasile, frutto di tre vittorie, un pareggio e ben tre sconfitte.

Di seguito tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati su Paraguay-Brasile: dalle formazioni scelte dai commissari tecnici alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.