Paraguay-Argentina dove vederla: Sky, DAZN, Sportitalia, Mola o OneFootball? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Paraguay e Argentina contro nell'undicesima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026: formazioni, diretta tv e streaming.

L'Argentina, capolista del girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali 2026, nell'undicesima giornata è chiamata a superare l'ostacolo Paraguay.

Albiceleste in testa a quota 22 punti, ma tallonati dalla Colombia e chiamati dunque a consolidare il primato per avvicinarsi al 'pass' che consentirebbe a Messi e soci di volare in USA, Canada e Messico per disputare il torneo iridato.

Biancorossi invece a 13, in serie positiva da 3 turni e in piena bagarre per strappare un posto tra le Nazionali del Sudamerica che potranno giocare la fase finale della prossima Coppa del Mondo.

Tutto su Paraguay-Argentina: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.