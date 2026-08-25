Paradosso Di Gregorio, al Bournemouth rischia di fare il secondo a Petrovic: era già successo a Mandas

Per tutta la scorsa stagione e per la prima partita della Premier League 2026-27 il portiere titolare del Bournemouth è stato Djordje Petrovic.
Serbo, classe '99, è titolare anche nella sua nazionale ed è arrivato dal Chelsea, dopo un anno in prestito allo Strasburgo, giocando tra l'altro 23 partite con i Blues nella stagione 23/24 in Premier.
Petrovic è più giovane di Di Gregorio (26 anni contro 29) ed è anche di proprietà del Bournemouth, a differenza dell'italiano che è arrivato in prestito con diritto di riscatto.
Quindi il rischio che Di Gregorio, almeno inizialmente, faccia il vice di Petrovic è piuttosto alto.