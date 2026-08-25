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Di GregorioGetty Images
Marco Trombetta

Paradosso Di Gregorio, al Bournemouth rischia di fare il secondo a Petrovic: era già successo a Mandas

Calciomercato

Di Gregorio ha lasciato la Juventus per l'avventura in Premier League al Bournemouth: ma siamo sicuri che sarà titolare?

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Michele Di Gregorio ha lasciato la Juventus e la Serie A per trasferirsi in Premier con l'obiettivo di ritrovare serenità e continuità.

Ma che tipo di concorrenza si troverà nel Bournemouth? E siamo sicuri che sarà lui il nuovo titolare? Il precedente di Mandas non è incoraggiante.

  • DI GREGORIO TITOLARE AL BOURNEMOUTH?

    Per tutta la scorsa stagione e per la prima partita della Premier League 2026-27 il portiere titolare del Bournemouth è stato Djordje Petrovic.

    Serbo, classe '99, è titolare anche nella sua nazionale ed è arrivato dal Chelsea, dopo un anno in prestito allo Strasburgo, giocando tra l'altro 23 partite con i Blues nella stagione 23/24 in Premier.

    Petrovic è più giovane di Di Gregorio (26 anni contro 29) ed è anche di proprietà del Bournemouth, a differenza dell'italiano che è arrivato in prestito con diritto di riscatto.

    Quindi il rischio che Di Gregorio, almeno inizialmente, faccia il vice di Petrovic è piuttosto alto.

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  • IL CASO MANDAS

    Lo scorso gennaio, Mandas si è trasferito dalla Lazio, dove era chiuso da Provedel, proprio al Bournemouth per giocare con maggiore continuità.

    Risultato? Zero presenze in Premier e 6 mesi a fare il secondo di Petrovic. La speranza per Di Gregorio è che il copione non sia lo stesso. Il Bournemouth, comunque, quest'anno giocherà l'Europa League e le possibilità di alternarsi per l'ex Juve potrebbero essere più alte rispetto alla scorsa stagione per Mandas.

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