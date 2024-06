Paolo Vanoli è l'allenatore del Torino, è ufficiale: il club granata annuncia il nuovo tecnico

L'ex Venezia prende il posto di Juric, che ha lasciato il Torino dopo 3 anni: per lui contratto biennale.

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore del Torino. Dopo l’annuncio dell’addio di Ivan Juric dopo 3 stagioni e 122 panchine, il club granata ha comunicato anche la decisione di aver affidato la guida tecnica al 51enne ormai ex Venezia.

Vanoli è reduce dalla promozione in Serie A, arrivata dopo il terzo posto nella regular season e la vittoria nei playoff con il successo in finale tra andata e ritorno con la Cremonese.

Per Vanoli si tratta della prima avventura nel campionato di Serie A dopo quelle in Russia allo Spartak Mosca e in Serie B al Venezia, in seguito agli anni nello staff tecnico di Antonio Conte e alla trafila da tecnico nelle nazionali giovanili.