Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Michael Jackson BurnleyGetty Images
Michael Baldoin

Svolta sulla panchina del Burnley in Premier League: via l'allenatore Scott Parker, al suo posto Michael Jackson

Premier League
Burnley

Dopo la retrocessione aritmetica arrivata la scorsa settimana a causa della sconfitta casalinga contro il Manchester City, la società del Lancashire ha deciso - in comune accordo - di separarsi dall’allenatore Parker, affidando la panchina a Michael Jackson fino al termine della stagione.

Pubblicità

Dopo il verdetto della retrocessione, il Burnley ha deciso di interrompere anzitempo il rapporto con l’allenatore Scott Parker.

Al suo posto ci sarà Michael Jackson. No, nessun errore di battitura: si tratta di una semplice omonimia con il "Re del Pop".

Per il tecnico inglese non sarà una prima volta sulla panchina, ma si tratta comunque di un incarico ad interim fino al termine della stagione.

  • L'ANNUNCIO DEL BURNLEY: SCOTT PARKER DICE ADDIO

    Il Comunicato ufficiale del Burnley:

    "Scott Parker ha lasciato il ruolo di allenatore del Burnley Football Club di comune accordo.

    Dopo la conferma della retrocessione del club dalla Premier League la scorsa settimana, Parker e la dirigenza hanno avviato dei colloqui e hanno deciso di comune accordo che la sua esperienza a Turf Moor si sarebbe conclusa.

    Durante il suo incarico a Turf Moor, Parker ha guidato i Clarets a una stagione da record nella campagna 2024/25, conquistando la promozione dalla Championship alla Premier League con una serie di 33 partite senza sconfitte e mantenendo un impressionante numero di 30 clean sheet.

    Il club desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento a Scott per la professionalità, la dedizione e il contributo fornito. Lascia la società con il rispetto e la gratitudine di tutti coloro che sono legati al Burnley Football Club.

    Mike Jackson, supportato dallo staff tecnico già in organico, guiderà ad interim i Clarets nelle restanti quattro partite di Premier League, a partire dalla sfida di venerdì in trasferta contro il Leeds United.

    È già stato avviato il processo per la nomina del nuovo allenatore permanente in vista della stagione 2026/27."

    • Pubblicità

  • MICHAEL JACKSON NUOVO ALLENATORE AD INTERIM

    Al posto di Scott Parker, fino al termine della stagione, il Burnley ha deciso di affidare la panchina a Michael Jackson.

    Il tecnico inglese avrà il compito di portare a termine l’annata, in attesa di capire chi siederà sulla panchina dei Clarets nella prossima stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI È MICHAEL JACKSON?

    Sulla panchina andrà dunque il 53enne Michael Jackson, ex giocatore - tra le altre - di Preston North End e Blackpool, che ruota attorno al Burnley già dal 2021.

    Assunto inizialmente come tecnico dell’Under 23, l’allenatore inglese ha guidato la prima squadra anche al termine della stagione 2021/22, a seguito dell’esonero di Sean Dyche, annata conclusa però con la retrocessione.

    Successivamente, in Championship, ha fatto parte dello staff di Vincent Kompany, contribuendo alla risalita del club in massima serie, prima dell’addio del tecnico belga.

Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Burnley crest
Burnley
BUR