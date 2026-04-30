Svolta sulla panchina del Burnley in Premier League: via l'allenatore Scott Parker, al suo posto Michael Jackson

Il Comunicato ufficiale del Burnley:

"Scott Parker ha lasciato il ruolo di allenatore del Burnley Football Club di comune accordo.

Dopo la conferma della retrocessione del club dalla Premier League la scorsa settimana, Parker e la dirigenza hanno avviato dei colloqui e hanno deciso di comune accordo che la sua esperienza a Turf Moor si sarebbe conclusa.

Durante il suo incarico a Turf Moor, Parker ha guidato i Clarets a una stagione da record nella campagna 2024/25, conquistando la promozione dalla Championship alla Premier League con una serie di 33 partite senza sconfitte e mantenendo un impressionante numero di 30 clean sheet.

Il club desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento a Scott per la professionalità, la dedizione e il contributo fornito. Lascia la società con il rispetto e la gratitudine di tutti coloro che sono legati al Burnley Football Club.

Mike Jackson, supportato dallo staff tecnico già in organico, guiderà ad interim i Clarets nelle restanti quattro partite di Premier League, a partire dalla sfida di venerdì in trasferta contro il Leeds United.

È già stato avviato il processo per la nomina del nuovo allenatore permanente in vista della stagione 2026/27."