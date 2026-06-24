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FBL-WC-2026-MATCH46-PAN-CROAFP
Matteo Occhiuto

Panama-Croazia 0-1 pagelle e tabellino: Budimir entra e segna, centroamericani eliminati

Panama vs Croazia
Coppa del Mondo
Panama
Croazia

Nel giorno della 200esima gara di Modric in nazionale, la squadra di Dalic fatica ma piega Panama e ottiene la prima vittoria nel Mondiale nordamericano.

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La Croazia c’è. La squadra di Dalic batte, non senza fatica, Panama, ottenendo i primi punti del Mondiale nordamericano, dopo il ko del debutto con l’Inghilterra. A Toronto decide una rete di Ante Budimir, vecchia conoscenza della Serie A, che entra dalla panchina e sfrutta un assist supersonico di Stanisic per regalare i tre punti ai biancorossi, che ora si giocheranno la qualificazione nell’ultimo turno contro il Ghana.

La gara di Toronto è molto equilibrata e, addirittura, la prima chance di vantaggio è panamense: Murillo mette al centro un gran pallone, Rodriguez di testa manda sulla traversa, con la complicità di un prodigioso intervento di Livakovic.

Si fa vedere anche Baturina con un tiro da fuori nel finale, ma al duplice fischio è 0-0.

A sbloccare l’incontro è Dalic: dagli spogliatoi riemerge Budimir, che prende il posto di Musa, e dopo 9 minuti di secondo tempo è l’ex Crotone a mettere in rete un delizioso cross di Stanisic.

La Croazia avrebbe poco dopo anche la possibilità di raddoppiare: Modric ispira il contropiede in campo aperto di Marko Pasalic, ma il centrocampista si fa ipnotizzare da Mosquera.

Nel finale Panama tenta l’assalto, ma la Croazia, anche per merito di Livakovic, tiene e porta a casa il successo. 


  • PAGELLE PANAMA

    Panama lotta contro la Croazia, dimostrandosi una nazionale con delle capacità da non sottovalutare. Rodriguez (6) è fra i migliori: la punta della formazione di Tarin sfiora l’1-0 nel primo tempo. Da rivedere, invece, il portiere Mosquera (5,5): è vero che disinnesca la ripartenza del possibile 2-0, ma ha responsabilità sul goal di Budimir che sarà poi decisivo.

    PANAMA (3-4-3): Mosquera 5,5, Ramos 5,5 (32’ st Waterman sv), Cordoba 5,5, Andrade 5,5, Murillo 6, Harvey 6, Barcenas 5,5 (45’ st Davis sv), Blackman 6, Martinez 6, Fajardo 5 (38' st Londono), Rodriguez J 6. All. Tarin.

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  • PAGELLE CROAZIA 0-1

    Senza dubbio, l’MVP della Croazia è Livakovic (7,5). L’estremo difensore del Fenerbahce mette più volte i guantoni a protezione del risultato, divenendo quantomai decisivo in casa biancorossa. Bene anche Stanisic e Budimir (7), che confezionano il decisivo goal dell’1-0. Male, invece, Marco Pasalic, che spreca del colpo del ko in campo aperto.

    CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic 7,5, Stanisic 7, Sutalo 6, Pongracic 6, Gvardiol 6,5 (1' st Kramaric 6), Modric 6,5 (36’ st Pasalic sv), Kovacic 5,5 (17’ st Sucic P.)  6,5, Pasalic 5,5 (17’ st Sucic L. 6), Baturina 6,5, Perisic 6,5, Musa 5,5 (1’ st Budimir 7). All. Dalic 6,5.

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  • TABELLINO PANAMA-CROAZIA 0-1

    MARCATORI: 54' Budimir (C).

    PANAMA (3-4-3): Mosquera 5,5, Ramos 5,5 (32’ st Waterman sv), Cordoba 5,5, Andrade 5,5, Murillo 5,5, Harvey 6, Barcenas 5,5(45’ st Davis sv), Blackman 6, Martinez 6, Fajardo 5 (38' st Londono), Rodriguez J 5. All. Tarin.

    CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic 7, Stanisic 7, Sutalo 6, Pongracic 6, Gvardiol 6,5 (1' st Kramaric 6), Modric 6,5 (36’ st Pasalic sv), Kovacic 5,5 (17’ st Sucic P.)  6,5, Pasalic 5,5 (17’ st Sucic L. 6), Baturina 6,5, Perisic 6,5, Musa 5,5 (1’ st Budimir 7). All. Dalic 6,5.

    Arbitro: Atcho di Gabon.

    Ammoniti: Barcenas (P), Sucic P. (C).

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