Panama-Croazia 0-1 pagelle e tabellino: Budimir entra e segna, centroamericani eliminati

La Croazia c’è. La squadra di Dalic batte, non senza fatica, Panama, ottenendo i primi punti del Mondiale nordamericano, dopo il ko del debutto con l’Inghilterra. A Toronto decide una rete di Ante Budimir, vecchia conoscenza della Serie A, che entra dalla panchina e sfrutta un assist supersonico di Stanisic per regalare i tre punti ai biancorossi, che ora si giocheranno la qualificazione nell’ultimo turno contro il Ghana.

La gara di Toronto è molto equilibrata e, addirittura, la prima chance di vantaggio è panamense: Murillo mette al centro un gran pallone, Rodriguez di testa manda sulla traversa, con la complicità di un prodigioso intervento di Livakovic.

Si fa vedere anche Baturina con un tiro da fuori nel finale, ma al duplice fischio è 0-0.

A sbloccare l’incontro è Dalic: dagli spogliatoi riemerge Budimir, che prende il posto di Musa, e dopo 9 minuti di secondo tempo è l’ex Crotone a mettere in rete un delizioso cross di Stanisic.

La Croazia avrebbe poco dopo anche la possibilità di raddoppiare: Modric ispira il contropiede in campo aperto di Marko Pasalic, ma il centrocampista si fa ipnotizzare da Mosquera.

Nel finale Panama tenta l’assalto, ma la Croazia, anche per merito di Livakovic, tiene e porta a casa il successo.



