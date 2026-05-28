Getty Images
Il Pallone d'Oro trasloca in Inghilterra: la UEFA conferma: cerimonia a Londra
Pubblicità
Una prima volta storica per la capitale inglese
In un annuncio storico per il calcio inglese, UEFA e France Football hanno confermato che la 70ª cerimonia del Pallone d’Oro si terrà a Londra il 26 ottobre. La scelta, che rompe con la tradizione parigina, vuole sottolineare la portata globale del premio.
La scelta ha un forte valore simbolico: "Rendiamo omaggio a Sir Stanley Matthews, primo vincitore del premio 70 anni fa".
Portare il trofeo a Londra permette di onorare le origini e, al tempo stesso, rinnovare l’evento per le nuove generazioni.
- AFP
Alla conquista della corona di Dembélé
La corsa al titolo 2026 è già calda: i giocatori puntano a sostituire l'attuale vincitore maschile, Dembélé del Paris Saint-Germain, mentre Aitana Bonmati del Barcellona difenderà il titolo femminile. Ora i riflettori puntano sulla nuova generazione di stelle pronte a succedere.
Harry Kane, autore di una stagione da 61 goal e 7 assist in 51 partite con il Bayern Monaco, vincendo Bundesliga, DFB-Pokal e Scarpa d’Oro europea, punta al trionfo in casa.
Tra gli altri candidati spicca la stella spagnola Lamine Yamal, secondo l’anno scorso al Pallone d’Oro: con il Barcellona ha segnato 24 reti e fornito 18 assist in 45 presenze, vincendo la Liga.
- PubblicitàPubblicità
Continua la collaborazione tra UEFA e France Football
L'evento di Londra celebra il terzo anno della partnership tra UEFA e il Gruppo Amaury, proprietario di France Football e L'Équipe. Dal 2024 le due organizzazioni co-organizzano il gala, confermando il Ballon d'Or come simbolo globale dell'eccellenza calcistica. Grazie alla sede londinese, l'edizione prossima promette un pubblico record.
Gli organizzatori aggiungono: "Portando la 70ª edizione nella capitale inglese, il Pallone d'Oro amplia la sua portata e rafforza il suo prestigio globale". La scelta di Londra rientra in una strategia che prevede di ospitare la cerimonia nei principali centri del calcio, premiando le tifoserie di tutto il mondo.
- AFP
Preparativi per il gala del 70° anniversario
Data e città sono definite, ma il calcio attende ancora la lista definitiva dei candidati. Nei prossimi giorni verranno svelati i candidati al Pallone d’Oro maschile e femminile, al Trofeo Kopa e al Trofeo Yashin.
L’attenzione è sul processo di selezione e sulle giurie, che dovranno scegliere i migliori talenti del pianeta, nell’ombra del record di Lionel Messi, otto volte vincitore.
- PubblicitàPubblicità