Il Pallone d'Oro trasloca in Inghilterra: la UEFA conferma: cerimonia a Londra

Data e città sono definite, ma il calcio attende ancora la lista definitiva dei candidati. Nei prossimi giorni verranno svelati i candidati al Pallone d’Oro maschile e femminile, al Trofeo Kopa e al Trofeo Yashin.

L’attenzione è sul processo di selezione e sulle giurie, che dovranno scegliere i migliori talenti del pianeta, nell’ombra del record di Lionel Messi, otto volte vincitore.