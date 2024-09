Pallone d'Oro, i candidati al premio di miglior allenatore: c'è anche Gasperini

L'allenatore dell'Atalanta è tra i candidati al riconoscimento dopo il trionfo in Europa League. L'altro italiano in lizza è Ancelotti.

Nella giornata che ha svelato i nomi dei candidati al Pallone d'Oro e di tutte le altre categorie che verranno premiate nel corso della cerimonia prevista per il 28 ottobre presso il Theatre du Chatelet di Parigi, si conoscono finalmente anche i candidati al premio di miglior allenatore dell'anno.

Una categoria destinata a premiare il tecnico in grado di raggiungere i risultati più importanti nel corso dell'anno solare attualmente in corso e per la quale concorrono alcuni dei migliori allenatori attualmente presenti sulla scena internazionale.

Una categoria dalle sfumature decisamente tricolori: sono infatti due gli allenatori italiani che si contenderanno il titolo di miglior tecnico del 2024.