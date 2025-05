Pallone d'Oro 2025 candidati, data e categorie: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione

Si avvicina l'edizione 2025 del Pallone d'Oro, che verrà assegnato in autunno: a Parigi i riconoscimenti più importanti nel mondo del calcio.

Un anno dopo la conquista del premio da parte di Rodri, il Pallone d'Oro avrà un nuovo vincitore. Conclusa l'estate, l'autunno si aprirà con l'edizione 2025 del premio calcistico individuale più importante al mondo.

Senza un grande favorito, a contendersi il Pallone d'Oro 2025 saranno principalmente i giocatori di Barcellona, Inter, Bayern Monaco e PSG, arrivati in semifinale o direttamente nella finalissima di Champions League.

Dembelé, Lautaro, Kane, Donnarumma, Yamal, Lewandowski e Raphinha sono i principali candidati a conquistare il premio come miglior giocatore maschile al Pallone d'Oro 2025, all'interno della cui cerimonia ci saranno come di consueto altri riconoscimenti come quello per la miglior giocatrice, per il miglior portiere e il miglior giovane.