Pallone d'Oro 2024 in diretta: la classifica e la cerimonia live, dove vederla in tv oggi e tutti i vincitori dei premi

Stasera si assegna il Pallone d'Oro maschile, ma anche quello femminile e altri premi: come vedere l'evento in tv e streaming e la classifica finale.

Vinicius contro tutti. Stasera il brasiliano è il grande favorito per conquistare il suo primo Pallone d'Oro dopo la vittoria di Champions League e Liga nella passata annata. Per il giocatore del Real Madrid c'è da superare Rodri e Bellingham, che sembrano ormai distanti dal successo nel 2024.

Oggi non verrà assegnato come di consueto solo il premio come miglior giocatore maschile, ma anche quello per la miglior giocatrice, per il miglior allenatore, per il miglior giovane, il miglior portiere e il miglior attaccante.

La cerimonia del Pallone d'Oro e la classifica finale portano milioni di persone a seguire l'evento sul proprio schermo, live e in diretta.