Pallanuoto alle Olimpiadi, perché il Settebello ha protestato voltando le spalle durante l'inno

Gli azzurri della pallanuoto, prima della finale quinto-sesto posto contro la Spagna, hanno voltato le spalle agli arbitri durante gli inni.

L'immagine dell'Italia di pallanuoto maschile che dà le spalle agli arbitri durante gli inni, prima della gara contro la Spagna, è già storia del torneo olimpico 2024. Gli azzurri e lo staff tecnico, inoltre, hanno allargato la protesta anche durante il match contro la Roja.

Il Settebello, infatti, è sceso in vasca nei primi 4 minuti della gara contro la Spagna con uomo in meno, sempre per protesta per quanto avvenuto contro gli ungheresi nei quarti di finale.

Un primo quarto decisamente particolare, con l'Italia in vasca in appena sei uomini sulla scia della gara contro l'Ungheria e di un ricorso della Federnuoto respinto dal TAS.