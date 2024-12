Palladino e la Juventus: la promozione in Serie A, la lite con Del Piero e la vittoria alla prima da allenatore col Monza

Oggi è il tecnico della Fiorentina ma Palladino ha giocato per la Juventus, conquistando anche la promozione dalla Serie B nel 2007.

Juventus-Fiorentina è la partita degli ex, in campo ma anche in panchina. Raffaele Palladino, oggi tecnico viola, ha infatti vestito la maglia bianconera.

Attaccante di ruolo, Palladino sbarca a Torino da giovanissimo nel 2002 e viene inizialmente aggregato alla formazione Primavera.

Per debuttare in bianconero dovrà aspettare il 2006 e la retrocessione del club in Serie B per i noti fatti di Calciopoli, quindi resta nella stagione successiva ma nel 2008 viene ceduto.

La sua storia con la Juventus si chiuderà definitivamente solo nel 2011, quando la società torinese cede la seconda metà del cartellino al Parma.

Gli incroci con i bianconeri comunque non mancheranno, fino alla prima da allenatore in Serie A che per uno strano scherzo del destino arriva proprio contro la Juventus nel 2022.