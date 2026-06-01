Palestra manda un messaggio all'Inter dal ritiro della Nazionale: "Mi sento pronto per un top club"

Sul Cagliari: "Mi porterò nel cuore tutta la vita questa piazza e questa stagione. Sono stato accolto benissimo fin dal primo giorno. Sapevo che avrei potuto fare bene, ma un conto è immaginarlo, un altro è viverlo. L'ultima partita contro il Milan? Abbiamo fatto la nostra gara, a prescindere da cosa si giocano gli avversari si gioca per vincere. Siamo contenti di aver concluso bene".





Sulla Nazionale: "Ora sono concentrato sui due impegni azzurri, importanti per il ranking e perché dobbiamo ripartire. Per il prossimo anno chiedo di crescere, di migliorare e di lottare per obiettivi sempre più alti. Il debutto in Nazionale è stata una delle emozioni più belle della mia vita, un qualcosa che rimane per sempre. Cosa è successo contro la Bosnia? Sappiamo tutti come è andata a Zenica, è stato un momento difficilissimo per tutti".





E infine: "Ricordo le facce distrutte, ma ora dobbiamo ripartire perché siamo una delle squadre più forti e con più storia nel mondo, e non ho dubbi che lo faremo. Siamo un grandissimo gruppo, facciamo gruppo anche fuori dal campo, stiamo benissimo insieme. Abbiamo tutti voglia di fare bene e poi abbiamo un mister che ci fa andare forti ogni giorno. Scalvini disse che i ragazzi bravi trovano spazio anche da noi? La penso come lui, è proprio così, se sei bravo giochi”.



