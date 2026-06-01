Palestra manda un messaggio all'Inter dal ritiro della Nazionale: "Mi sento pronto per un top club"

Marco Palestra, difensore classe 2005, che rientra all'Atalanta dopo il prestito al Cagliari, parla dal ritiro della Nazionale, che nei prossimi giorni sarà impegnata in amichevole contro Lussemburgo e Grecia. Di seguito le sue parole, così riportate dal Corriere dello Sport.
In chiave mercato, arriva una dichiarazione che farà piacere ai tifosi dell'Inter, il top club che più si sta muovendo per far suo il giovane terzino: "Sono pronto per il salto in un grande club, la stagione appena conclusa mi ha dato tantissima fiducia e consapevolezza. Quest'anno, il mio primo da titolare in serie A, mi ha dato fiducia”.
Palestra si racconta: "Facevo la mezzala e fino ai quindici anni ero considerato il più lento della squadra. Giocavo poco, ma fa parte del percorso. Non ho mai mollato e per fortuna ho sempre avuto la famiglia che mi ha aiutato. Il cambio di ruolo, la mia fortuna, lo devo al mio allenatore nell’Under 16 dell’Atalanta, Marco Fioretto. L’altro passaggio fondamentale nella mia giovane carriera è stata la stagione nell’Under 23 perché è là che ho cominciato a conoscere il calcio dei professionisti".