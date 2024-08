Cosa manca per Palacios all'Inter e quando arriva l'ufficialità dell'affare

Dopo l'arrivo in Italia e le visite mediche il passaggio di Palacios all'Inter non è ancora ufficiale: intermediari a lavoro.

L'Inter ha fatto tutto ciò che doveva fare per Tomas Palacios e ora attende il via libera definitivo per ufficializzare il trasferimento in nerazzurro.

Il difensore infatti è arrivato lunedì in Italia e ha già effettuato le visite mediche di rito ma il suo contratto non è ancora stato depositato.

Dietro questi rallentamenti c'è la particolare situazione di Palacios, il cui cartellino è "diviso" tra il Talleres e l'Independiente Rivadavia.

Gli intermediari che hanno portato avanti la trattativa stanno lavorando per sbloccare la situazione e l'Inter conta nelle prossime ore di poter ufficializzare il nuovo acquisto.