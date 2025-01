Tomas Palacios concluderà la stagione col Monza: è ufficiale l'approdo dall'Inter con la formula del prestito.

Rinforzo difensivo per il Monza di Salvatore Bocchetti: è ufficiale l'arrivo di Tomas Palacios dall'Inter.

Forze fresche per i brianzoli, impelagati nella lotta per non retrocedere in virtù dell'ultimo posto in classifica con soli tredici punti totalizzati dopo le prime ventidue giornate.

Per Palacios una nuova sfida in un club che, verosimilmente, gli garantirà un minutaggio maggiore rispetto a quello risicatissimo messo a referto in nerazzurro.