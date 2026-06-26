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FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP
Lelio Donato

La Turchia esce battendo gli USA che ora affronteranno la Bosnia, pareggio e qualificazione per Paraguay e Australia

Coppa del Mondo
Turchia vs USA
Paraguay vs Australia
Turchia
USA
Paraguay
Australia

La squadra di Montella, già eliminata, chiude con una prestigiosa vittoria contro gli USA in pieno recupero. Pareggio senza reti e con poche emozioni tra Paraguay e Australia nell'altra partita del girone.

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Il Gruppo D dei Mondiali si chiude con la vittoria della Turchia, che saluta battendo gli USA già qualificati e con una formazione ampiamente rimaneggiata causa robusto turnover di Pochettino. Ma anche con un pareggio che vale la qualificazione ai sedicesimi per Paraguay e Australia.

Come promesso alla vigilia la Nazionale di Vincenzo Montella mette in campo l'orgoglio. Dopo essere passata subito in svantaggio, la Turchia rimonta e si porta sul 2-1 col primo goal ai Mondiali di Arda Guler mentre resta a secco Yildiz. Calhanoglu è in panchina.

In avvio di ripresa Berhalter pareggia ma al 98' il difensore Ayhan regala la vittoria a Montella mentre negli USA, che ora affronteranno la Bosnia, si rivede Pulisic in campo nell'ultima mezz'ora. Sempre titolare lo juventino McKennie.

Poche emozioni e zero goal invece tra Paraguay e Australia. Un punto per uno che va bene ad entrambe, dato che i Socceroos chiudono al secondo posto e volano ai sedicesimi. Dove molto probabilmente ci saranno anche i sudamericani come una delle migliori terze.

  • PAGELLE TURCHIA-USA

    Finalmente brilla la stella di Arda Guler (7.5), Yildiz invece si vede poco (6), Ayhan (7.5) entra e regala un sorriso a Montella.

    McKennie (6.5) solito motorino instancabile, Weah (5.5) fa troppa confusione, Trusty (7) trova la gioia del goal, Berhalter (6.5) prima rischia il rosso e poi segna, si rivede Pulisic (6).


    TURCHIA (4-2-3-1): Cakir 6; Celik 6 (84' Soyuncu sv), Elmali 6, Bardakci 5.5, Kabak 5.5; Ozcan 6, Kokcu 6 (88' Ayhan 7); Guler 7.5, Yildiz 6 (84' Uzun), Yilmaz 6 (92' Kahveci sv); Aydin 6 (92' Muldur sv). CT: Montella.

    USA (4-3-3): Turner 6; Trusty 7, Robinson 6, McKenzie 6, Scally 6 (77' Freeman 6); Reyna 5.5 (76' Dest 6), McKennie 6.5 (86' Tillman sv), Berhalter 6.5; Pepi 5.5, Aaronson 5.5 (77' Zendejas 6), Weah 5.5 (58' Pulisic 6). CT: Pochettino.



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  • PAGELLE PARAGUAY-AUSTRALIA

    Mauricio (6.5) è uno dei pochi a provarci, Gil (6.5) è attento, Diego Gomez (5) prende un giallo ingenuo che gli farà saltare i sedicesimi.

    Nell'Australia cerca di accendersi Volpato (6.5), prova solida di Circati (6), Yengi (6.5) entra bene nel finale.


    PARAGUAY (5-4-1): Gill 6.5; Cáceres 6, Velázquez 6, Gustavo Gómez 6, Alderete 6 (84' Canale sv), Maidana 6 (46' Mauricio 6.5); Diego Gómez 5 (92' Bobadilla sv), Cubas 6, Galarza 5.5 (92' Alonso sv), Enciso 5.5; Ávalos 5.5 (67' Arces 6). CT: Alfaro.

    AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach 6; Circati 6, Souttar 6, Herrington 6; Behich 5.5, O'Neill 6, Irvine 6 (84' Okon-Engstler sv), Bos 5.5; Metcalfe 6, Volpato 6.5 (58' Hrustic 6); Irankunda 5.5 (84' Yengi 6.5). CT: Popovic.


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