Il Gruppo D dei Mondiali si chiude con la vittoria della Turchia, che saluta battendo gli USA già qualificati e con una formazione ampiamente rimaneggiata causa robusto turnover di Pochettino. Ma anche con un pareggio che vale la qualificazione ai sedicesimi per Paraguay e Australia.

Come promesso alla vigilia la Nazionale di Vincenzo Montella mette in campo l'orgoglio. Dopo essere passata subito in svantaggio, la Turchia rimonta e si porta sul 2-1 col primo goal ai Mondiali di Arda Guler mentre resta a secco Yildiz. Calhanoglu è in panchina.

In avvio di ripresa Berhalter pareggia ma al 98' il difensore Ayhan regala la vittoria a Montella mentre negli USA, che ora affronteranno la Bosnia, si rivede Pulisic in campo nell'ultima mezz'ora. Sempre titolare lo juventino McKennie.

Poche emozioni e zero goal invece tra Paraguay e Australia. Un punto per uno che va bene ad entrambe, dato che i Socceroos chiudono al secondo posto e volano ai sedicesimi. Dove molto probabilmente ci saranno anche i sudamericani come una delle migliori terze.