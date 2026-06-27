L'Inghilterra vola ai sedicesimi di finale come prima del Gruppo L grazie alla vittoria contro Panama, vince anche la Croazia che chiude seconda davanti al Ghana.

Tuchel lascia fuori sia Gordon che Madueke, giocano Saka e Rashford ma l'Inghilterra nel primo tempo non riesce a sfondare. E anzi rischia un paio di volte in contropiede.

Nella ripresa ci pensa Bellingham con una zampata a sbloccare il risultato, poi serve a Kane il goal del raddoppio che chiude partita e corsa al primo posto.

Nell'altra partita del girone la Croazia batte il Ghana (che passa comunque tra le migliori terze) con due reti tutte italiane: a segno l'interista Sucic nel primo tempo e il granata Vlasic nel secondo, in mezzo il momentaneo pareggio africano.



