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Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

L'Inghilterra batte Panama nel segno di Bellingham e passa come prima, Croazia seconda con Sucic e Vlasic

Coppa del Mondo
Croazia vs Ghana
Panama vs Inghilterra
Croazia
Ghana
Panama
Inghilterra

L'Inghilterra soffre per un tempo poi ci pensa Bellingham: goal e assist contro Panama, Tuchel vola ai sedicesimi da primo. La Croazia chiude seconda davanti al Ghana: a segno Sucic e Vlasic.

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L'Inghilterra vola ai sedicesimi di finale come prima del Gruppo L grazie alla vittoria contro Panama, vince anche la Croazia che chiude seconda davanti al Ghana.

Tuchel lascia fuori sia Gordon che Madueke, giocano Saka e Rashford ma l'Inghilterra nel primo tempo non riesce a sfondare. E anzi rischia un paio di volte in contropiede.

Nella ripresa ci pensa Bellingham con una zampata a sbloccare il risultato, poi serve a Kane il goal del raddoppio che chiude partita e corsa al primo posto.

Nell'altra partita del girone la Croazia batte il Ghana (che passa comunque tra le migliori terze) con due reti tutte italiane: a segno l'interista Sucic nel primo tempo e il granata Vlasic nel secondo, in mezzo il momentaneo pareggio africano.


  • PAGELLE CROAZIA-GHANA

    Modric (6.5) serve l'assist decisivo, Vlasic (7) palo e goal, Sucic (7) segna la prima rete interista ai Mondiali, Budimir (5.5) lotta ma non è mai pericoloso.


    Asare (6.5) miracoloso su Pasalic, Nuamah (6.5) entra e serve l'assist del momentaneo pareggio, Semenyo (6.5) ci prova, male l'atalantino Sulemana (5), Fatawu (6.5) entra bene.


    CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic 6; Stanisic 6, Pongracic 6.5, Sutalo 6, Perisic 6.5; Kovacic 6.5 (78' M.Pasalic 6.5), Modric 6.5; Vlasic 7 (88' Gvardiol sv), Sucic 7, Baturina 6 (88' Pasalic sv); Budimir 5.5 (66' Matanovic 6). Ct. Dalic

    GHANA (4-3-3): Asare 6.5; Seneya 6, Adjetei 5( 46' Peprah), Luckassen 6.5, Mensah 6; Partey 5.5, Owusu 5 (46' Fatawu 6.5), Sibo 5 (85' Yirenkyi sv); K. Sulemana 5 (71' Nuamah 6.5), Ayew 5.5, (71' Thomas Asante 5.5) Semenyo 6.5. Ct. Queiroz


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  • PAGELLE PANAMA-INGHILTERRA

    Bellingham (7) fa goal e assist, Saka (6.5) sfrutta l'occasione da titolare, Quansah (5.5) in difficoltà, Kane (6.5) mette la sua firma.


    Josè Luis Rodriguez (6.5) spaventa Pickford, male invece Tomas Rodriguez (5), Mosquera (6.5) prende quello che può.


    PANAMA (4-4-2): Mosquera 6.5; Murillo 5.5, Cordoba 5.5, Gutierrez 5.5 (88' Davis sv), Andrade 5.5; Escobar 6, Harvey 5.5 (88' Quintero sv), Martinez 6, Barcenas 5.5 (71' Diaz 6); Rodriguez J.L 6.5 (71' Londono 6)., Rodriguez T 5 (46' Fajardo 5.5). Ct. Christiansen

    INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 6.5; Quansah 5.5 (63' Spence 6), Guehi 6, Konsa 6, O'Reilly 6; Rogers 6, Anderson 6 (84' Henderson sv); Saka 6.5 (63' Madueke 6), Bellingham 7 (71' Eze 6), Rashford 6; Kane 6.5 (84' Watkins sv). Ct. Tuchel


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