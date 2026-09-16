"Oulai è un piccolo Kanté": il paragone di Vanoli e quanto può essere importante per la Fiorentina

Contro il Venezia, all'esordio di Vanoli, è rimasto a guardare i compagni dalla panchina, ma contro il Pisa in Coppa Italia è arrivata subito la chance da titolare e Oulai ha risposto alla grande.

90 minuti di altissimo livello, in cabina di regia tra Ndour e Brescianini, che gli sono valsi il premio di MVP della partita.

A 20 anni, dopo un grande Mondiale giocato con la Costa d'Avorio, è pronto definitivamente a prendersi la Fiorentina. Del resto Vanoli conosce molto bene le sue capacità.