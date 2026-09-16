"Oulai è un piccolo Kanté": il paragone di Vanoli e quanto può essere importante per la Fiorentina

Fabio Grosso, dal momento del suo insediamento alla Fiorentina, aveva chiesto un centrocampista 'alla Matic' che non è arrivato.
Questo è stato uno dei motivi che ha portato alla separazione con l'ex allenatore del Sassuolo, che non vedeva nella rosa della Fiorentina affinità con la sua idea di gioco.
Quel vuoto tattico, oggi, può colmarlo proprio Oulai. A livello fisico e strutturale non è certo un profilo simile a Matic, ma ha quelle caratteristiche che possono trasformarlo nel giocatore di rottura, quantità e intensità che manca alla Fiorentina in mezzo al campo.
Ecco perché rischia di essere la scoperta più importante per Vanoli, quella che può dare l'equilibrio tattico fondamentale alla Fiorentina.