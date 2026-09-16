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ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Marco Trombetta

"Oulai è un piccolo Kanté": il paragone di Vanoli e quanto può essere importante per la Fiorentina

Serie A
Fiorentina

Uno degli uomini della rinascita della Fiorentina potrebbe essere Christ Inao Oulai, che per Vanoli è un 'piccolo Kanté".

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La Fiorentina è ripartita da Paolo Vanoli, con due vittorie consecutive tra campionato e coppa.

Il nuovo corso viola può forse, finalmente, avere inizio. E oltre che sul talento di Mastantuono, si poggia su quello che punta a diventare il vero equilibratore della Fiorentina, Christ Inao Oulai.

  • MVP IN COPPA ITALIA

    Contro il Venezia, all'esordio di Vanoli, è rimasto a guardare i compagni dalla panchina, ma contro il Pisa in Coppa Italia è arrivata subito la chance da titolare e Oulai ha risposto alla grande.

    90 minuti di altissimo livello, in cabina di regia tra Ndour e Brescianini, che gli sono valsi il premio di MVP della partita.

    A 20 anni, dopo un grande Mondiale giocato con la Costa d'Avorio, è pronto definitivamente a prendersi la Fiorentina. Del resto Vanoli conosce molto bene le sue capacità.

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  • "UN PICCOLO KANTE"

    Al termine del 3-0 inflitto al Pisa, Vanoli scomodato paragoni di un certo livello per commentare la prestazione di Oulai.

    "Per me è un piccolo Kanté, io l'ho allenato al Chelsea e lo conosco. Ma N'Golo ragionava di più, Oulai va frenato ma ha ampi margini di miglioramento. Nel calcio moderno si può fare tutto, anche farlo giocare con Fagioli. Ma serve equilibrio".

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  • VANOLI AL CHELSEA

    Paolo Vanoli è stato il vice allenatore di Conte al Chelsea dal 2017 al 2018.

    In quel periodo, insieme a tanti altri campioni, Vanoli ha avuto modo di vedere molto da vicino proprio Kanté.

    Il francese, nell'evoluzione tattica del Chelsea di Conte, ebbe un ruolo fondamentale: con lui in campo il Chelsea vinse oltre l'80% delle partite.

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  • IL RUOLO CHE MANCAVA ALLA FIORENTINA

    Fabio Grosso, dal momento del suo insediamento alla Fiorentina, aveva chiesto un centrocampista 'alla Matic' che non è arrivato.

    Questo è stato uno dei motivi che ha portato alla separazione con l'ex allenatore del Sassuolo, che non vedeva nella rosa della Fiorentina affinità con la sua idea di gioco.

    Quel vuoto tattico, oggi, può colmarlo proprio Oulai. A livello fisico e strutturale non è certo un profilo simile a Matic, ma ha quelle caratteristiche che possono trasformarlo nel giocatore di rottura, quantità e intensità che manca alla Fiorentina in mezzo al campo.

    Ecco perché rischia di essere la scoperta più importante per Vanoli, quella che può dare l'equilibrio tattico fondamentale alla Fiorentina.

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