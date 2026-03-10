Osimhen idolo al Galatasaray: scelta giusta o chance persa per poter ambire a vincere la Champions?

Tutto è iniziato con un video TikTok che apparentemente voleva essere divertente, ma che in realtà era solo offensivo, con il reparto social media del Napoli che ha stranamente deciso di prendere in giro Osimhen per aver sbagliato un rigore nel pareggio per 0-0 con il Bologna il 24 settembre 2023.

"Mi dispiace per i tifosi, anche perché non ho mai parlato di quello che è successo prima", ha rivelato l'attaccante in un'intervista alla Gazzetta dello Sport proprio il mese scorso. "Alcuni di loro sono persino venuti a casa mia per chiedermi una spiegazione. Ho chiesto loro di mettersi nei miei panni. Dopo che il Napoli ha pubblicato quel video su TikTok, qualcosa si è rotto.

"Chiunque può sbagliare un rigore e chiunque può essere deriso per questo. Il Napoli l'ha fatto solo a me, e con certe insinuazioni. Sono stato vittima di insulti razzisti e ho preso la mia decisione. Volevo andarmene. Ho cancellato le foto di me con la maglia del Napoli dal mio Instagram e loro hanno colto l'occasione per mettere i tifosi contro di me. E pensare che, per me, mia figlia è più napoletana che nigeriana.

"Nessuno si è mai scusato pubblicamente per quello che è successo. Dopo quel famoso video, Edoardo De Laurentiis mi ha chiamato diverse volte. Tutto qui. Nel frattempo, circolavano voci che fossi arrivato in ritardo agli allenamenti e che avessi litigato con i compagni di squadra. Sono tutte bugie. Mi dispiace per i tifosi, ma li capisco e li ammiro: sostengono il club, a prescindere da tutto. Per loro, il Napoli viene prima di tutto".

Osimhen era anche amaramente sconvolto dall'approccio del Napoli alle trattative di trasferimento durante l'estate del 2025, e in particolare dal fallimento di un trasferimento proposto all'Al-Ahli, che ha abbandonato il tavolo delle trattative dopo che la squadra di Serie A avrebbe aumentato il prezzo richiesto all'ultimo minuto.

"Avevamo un accordo informale, ma l'altra parte non ha rispettato pienamente l'impegno", ha detto. "Hanno cercato di mandarmi a giocare ovunque, ma mi hanno trattato come un cane. Vai qui, vai là, fai questo, fai quello. Ho lavorato duramente per costruire la mia carriera e non potevo accettare un trattamento del genere. Non sono un burattino".