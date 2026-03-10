Goal.com
Victor Osimhen Galatasaray GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Osimhen idolo al Galatasaray: scelta giusta o chance persa per poter ambire a vincere la Champions?

Numeri e rendimento indicano Victor Osimhen attaccante da top club, ma la decisione di andare in Turchia potrebbe rivelarsi un'occasione persa per giocare in una squadra capace di puntare ad alzare la Champions League.

Sono passati poco più di due anni da quando Victor Osimhen ha rivelato di aver deciso a quale squadra sarebbe andato dopo il Napoli. Solo tre giorni dopo, il presidente del Partenopei Aurelio De Laurentiis rivelò che l'attaccante sarebbe "andato al Real Madrid, al Paris Saint-Germain o a qualche squadra della Premier League". Osimhen invece è finito a Istanbul a giocare per il Galatasaray, la squadra più importante della Turchia, ma non esattamente la destinazione che il calciatore della nazionale nigeriana aveva in mente quando annunciò la sua intenzione di lasciare Napoli. 

L'attaccante era inizialmente passato al RAMS Park con un prestito della durata di una stagione, quindi si presumeva che il suo grande trasferimento fosse stato semplicemente rinviato e che una delle squadre d'élite europee lo avrebbe acquistato l'estate successiva, soprattutto perché aveva segnato 37 goal in 41 presenze con il Gala. Ancora una volta, però, nessuna delle migliori squadre del continente si è fatta avanti per Osimhen, anche se la sua clausola rescissoria era scesa da 120 milioni di euro a 75 milioni di euro. Di conseguenza, ha deciso di firmare un contratto definitivo con il Gala e il trasferimento ha funzionato molto bene per entrambe le parti.

All'approssimarsi dello scontro diretto con il Liverpool negli ottavi di finale di Champions League, Osimhen ha segnato tanti goal in questa stagione quanti Erling Haaland (sette), eppure le speculazioni sul futuro dell'attaccante non si sono mai realmente placate.

Quindi, Osimhen verrà acquistato in ritardo da una delle tradizionali superpotenze europee quest'estate? O potrebbe effettivamente trascorrere il resto dei suoi anni migliori a Istanbul?

  • Udinese Calcio v SSC Napoli - Serie A TIMGetty Images Sport

    LA STORIA CON NAPOLI

    Non ci sono mai stati dubbi sulle capacità di Osimhen da quando ha portato la Nigeria alla vittoria nella Coppa del Mondo Under 17 nel 2015 con 10 goal in sette partite. Gli infortuni e i continui cambi di allenatore potrebbero aver frenato i suoi progressi al Wolfsburg, ma è stato ingaggiato dal Lille dopo un proficuo periodo di prestito al Charleroi nel 2018-19 e alla fine della sua prima stagione in Francia aveva attirato l'attenzione dell'allora allenatore del Liverpool Jurgen Klopp.

    Il Napoli, però, è stata l'unica squadra disposta a rendere Osimhen il calciatore africano più costoso della storia del calcio, pagando al Lille 70 milioni di euro per l'attaccante nel luglio 2020. Molti esperti hanno messo in discussione la cifra record pagata dal club, ma si è rivelato un ottimo investimento, con Osimhen che ha chiuso il campionato come capocannoniere e il Partenopei che ha vinto il suo terzo titolo di Serie A, il primo dai tempi di Diego Maradona.

    A quel punto, Osimhen era diventato un'icona a Napoli. Essendo cresciuto in condizioni di estrema povertà a Lagos, i napoletani lo hanno accolto come uno di loro.

    "L'amore che ricevo è enorme", ha detto Osimhen alla BBC Sport Africa. "Il club, la città, i tifosi e tutti quelli che hanno a che fare con il Napoli mi fanno volare".

    Purtroppo, però, la storia d'amore di Osimhen con il Napoli si è conclusa con un divorzio aspro e prolungato.

  • SSC Napoli v Bologna FC - Serie A TIMGetty Images Sport

    ADDIO BURRASCOSO

    Tutto è iniziato con un video TikTok che apparentemente voleva essere divertente, ma che in realtà era solo offensivo, con il reparto social media del Napoli che ha stranamente deciso di prendere in giro Osimhen per aver sbagliato un rigore nel pareggio per 0-0 con il Bologna il 24 settembre 2023.

    "Mi dispiace per i tifosi, anche perché non ho mai parlato di quello che è successo prima", ha rivelato l'attaccante in un'intervista alla Gazzetta dello Sport proprio il mese scorso. "Alcuni di loro sono persino venuti a casa mia per chiedermi una spiegazione. Ho chiesto loro di mettersi nei miei panni. Dopo che il Napoli ha pubblicato quel video su TikTok, qualcosa si è rotto.

    "Chiunque può sbagliare un rigore e chiunque può essere deriso per questo. Il Napoli l'ha fatto solo a me, e con certe insinuazioni. Sono stato vittima di insulti razzisti e ho preso la mia decisione. Volevo andarmene. Ho cancellato le foto di me con la maglia del Napoli dal mio Instagram e loro hanno colto l'occasione per mettere i tifosi contro di me. E pensare che, per me, mia figlia è più napoletana che nigeriana.

    "Nessuno si è mai scusato pubblicamente per quello che è successo. Dopo quel famoso video, Edoardo De Laurentiis mi ha chiamato diverse volte. Tutto qui. Nel frattempo, circolavano voci che fossi arrivato in ritardo agli allenamenti e che avessi litigato con i compagni di squadra. Sono tutte bugie. Mi dispiace per i tifosi, ma li capisco e li ammiro: sostengono il club, a prescindere da tutto. Per loro, il Napoli viene prima di tutto".

    Osimhen era anche amaramente sconvolto dall'approccio del Napoli alle trattative di trasferimento durante l'estate del 2025, e in particolare dal fallimento di un trasferimento proposto all'Al-Ahli, che ha abbandonato il tavolo delle trattative dopo che la squadra di Serie A avrebbe aumentato il prezzo richiesto all'ultimo minuto.

    "Avevamo un accordo informale, ma l'altra parte non ha rispettato pienamente l'impegno", ha detto. "Hanno cercato di mandarmi a giocare ovunque, ma mi hanno trattato come un cane. Vai qui, vai là, fai questo, fai quello. Ho lavorato duramente per costruire la mia carriera e non potevo accettare un trattamento del genere. Non sono un burattino".

  • Galatasaray-Istanbul-vs.-Liverpool-FC-UEFA-Champions-LeagueAFP

    I DUBBI DELLE INGLESI

    Non va dimenticato, tuttavia, che le speranze di Osimhen di assicurarsi un trasferimento in una delle più grandi squadre europee sono state ostacolate anche dalle sue richieste salariali esorbitanti.

    Come ha dichiarato a GOAL l'esperto di calciomercato Ben Jacobs, "Il Chelsea era uno dei club interessati ad acquistare Osimhen nel 2024, ma aveva bisogno che lui si adattasse alla sua struttura salariale basata sugli incentivi. Quindi non era solo una questione di cifre, ma anche di Osimhen che accettasse una riduzione dello stipendio se, ad esempio, il Chelsea non si fosse qualificato per la Champions League. Lui non era disposto a farlo, quindi le questioni finanziarie hanno sicuramente contribuito a impedire il suo trasferimento in Premier League".

    Jacobs ha anche affermato che in Inghilterra si pensava che Osimhen potesse avere un'influenza potenzialmente destabilizzante nello spogliatoio.

    "Nessuno sta dicendo che Osimhen sia una persona sgradevole, ma i grandi club della Premier League cercavano un giocatore che si integrasse perfettamente in una squadra piena di altri talenti e grandi stelle e, alla fine, la sensazione era che Osimhen fosse forse il tipo di persona sbagliato in questo senso", ha aggiunto Jacobs.

  • Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    LA SCINTILLA CON ISTANBUL

    L'idea che Osimhen sia un tipo difficile da gestire è ancora viva. Anzi, probabilmente è stata rafforzata dal litigio in campo con il suo compagno di squadra della Nigeria Ademola Lookman durante la Coppa d'Africa.

    Osimhen ha dato prova di frustrazione anche dopo la straordinaria vittoria per 5-2 del Gala sulla Juventus nella partita di andata dei play-off di Champions League del mese scorso, con la sensazione che il numero 9 fosse seccato per non essere riuscito a segnare a Istanbul. Tuttavia, Osimhen insiste nel dire che non è affatto turbato a Istanbul e che in realtà è grato per come sono andate le cose.

    "Ho trovato un club e una città che amo, quindi forse è stato un colpo di fortuna", ha detto del suo trasferimento al Gala, che gli paga uno stipendio fisso di 15 milioni di euro a stagione, che può arrivare fino a 21 milioni di euro netti se vengono raggiunti determinati obiettivi. 

    "Non appena arrivi a Istanbul, capisci perché chiunque abbia giocato qui si sia innamorato della squadra e della gente. Non avevo mai provato nulla di simile".

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    L'ORGOGLIO DEL GALA

    Non sorprende che il Gala sia innamorato di Osimhen tanto quanto lui lo è del club.

    "Quando lo abbiamo acquistato, molti hanno parlato di un investimento folle", ha sottolineato il vicepresidente Abdullah Kavukcu. "Penso che Victor abbia dimostrato che tutti si sbagliavano, considerando che il suo valore è raddoppiato. Sappiamo che è uno dei migliori centravanti al mondo e vogliamo raggiungere grandi traguardi insieme.

    Con il Napoli, l'acquisto di Osimhen è stato complicato, ma è normale quando si parla di cifre così alte: De Laurentiis aveva fissato il prezzo e, quando ci siamo fatti avanti, voleva essere sicuro che fossimo in grado di pagare tutta quella somma. Avercela fatta è motivo di grande orgoglio, perché abbiamo dimostrato a tutti la potenza del nostro club".

    Il Gala ha sicuramente attirato l'attenzione del resto d'Europa mostrando i muscoli finanziari nel mercato estivo. Oltre ad aver ingaggiato Osimhen, ha anche portato in squadra i free agent di alto profilo Ilkay Gundogan e Leroy Sane con ingaggi importanti, ha speso più di 30 milioni di euro per il difensore ivoriano Wilfried Singo e altri 27,5 milioni di euro per il portiere turco Ugurcan Cakir, sottolineando ulteriormente l'ambizione del club di diventare uno dei protagonisti della Champions League.

    "Ci vorranno alcuni anni, ma il progetto è ben avviato", ha detto Kavukcu. "I nostri tifosi sono sparsi in tutto il mondo e a Istanbul ci si ambienta rapidamente. Quando presentiamo il nostro piano ai giocatori, è difficile per loro rifiutarsi di giocare per noi".

  • Besiktas-vs-Galatasaray-SK-25th-week-Trendyol-Super-League-2025AFP

    TRA RUMORS E CHANCE MANCATA

    Eppure, nonostante tutte le belle parole che Osimhen e Gala si scambiano, le voci sul trasferimento si fanno sempre più insistenti. Proprio la settimana scorsa è stato affermato che il Bayern Monaco lo ha individuato come potenziale sostituto di Harry Kane, mentre in Spagna circolano voci secondo cui il Barcellona lo considererebbe una possibile alternativa a Julian Alvarez, qualora non riuscisse a convincere l'Atletico Madrid a separarsi dall'argentino.

    Il fatto è che, sebbene Kavukcu abbia tutto il diritto di sostenere che il valore di Osimhen è raddoppiato dal suo arrivo, nessun club europeo pagherà 150 milioni di euro per un giocatore che la scorsa estate non voleva nemmeno per la metà di quella cifra.

    Perché nel frattempo non è cambiato nulla. Osimhen continua a segnare goal, ma rimane considerato un personaggio piuttosto esplosivo con un passato costellato di infortuni. È ovviamente un calciatore fantastico. E lo sa anche lui. Ed è chiaro che coglierebbe al volo l'occasione di entrare a far parte di uno dei club più prestigiosi del calcio mondiale. Dopo la vittoria del Gala nei play-off contro la Juventus, ha persino ammesso che sarebbe un "privilegio" rappresentare i bianconeri. 

    Tuttavia, ancora una volta, non c'è nessuna squadra in Italia che possa permettersi Osimhen e, a 27 anni, è molto più lontano dall'entrare nel Real Madrid, nel PSG o in qualche club della Premier League rispetto a due anni fa.

    Quindi, anche se contro il Liverpool potrebbe dare un'altra dimostrazione della sua qualità da fuoriclasse, sembra proprio che l'occasione di giocare in una squadra che può davvero competere in Champions League gli sia ormai sfuggita.

