Osimhen idolo al Galatasaray: scelta giusta o chance persa per poter ambire a vincere la Champions?

Sono passati poco più di due anni da quando Victor Osimhen ha rivelato di aver deciso a quale squadra sarebbe andato dopo il Napoli. Solo tre giorni dopo, il presidente del Partenopei Aurelio De Laurentiis rivelò che l'attaccante sarebbe "andato al Real Madrid, al Paris Saint-Germain o a qualche squadra della Premier League". Osimhen invece è finito a Istanbul a giocare per il Galatasaray, la squadra più importante della Turchia, ma non esattamente la destinazione che il calciatore della nazionale nigeriana aveva in mente quando annunciò la sua intenzione di lasciare Napoli.
L'attaccante era inizialmente passato al RAMS Park con un prestito della durata di una stagione, quindi si presumeva che il suo grande trasferimento fosse stato semplicemente rinviato e che una delle squadre d'élite europee lo avrebbe acquistato l'estate successiva, soprattutto perché aveva segnato 37 goal in 41 presenze con il Gala. Ancora una volta, però, nessuna delle migliori squadre del continente si è fatta avanti per Osimhen, anche se la sua clausola rescissoria era scesa da 120 milioni di euro a 75 milioni di euro. Di conseguenza, ha deciso di firmare un contratto definitivo con il Gala e il trasferimento ha funzionato molto bene per entrambe le parti.
All'approssimarsi dello scontro diretto con il Liverpool negli ottavi di finale di Champions League, Osimhen ha segnato tanti goal in questa stagione quanti Erling Haaland (sette), eppure le speculazioni sul futuro dell'attaccante non si sono mai realmente placate.
Quindi, Osimhen verrà acquistato in ritardo da una delle tradizionali superpotenze europee quest'estate? O potrebbe effettivamente trascorrere il resto dei suoi anni migliori a Istanbul?