Osimhen e Nigeria, scelta fatta: la decisione ufficiale dopo l'infortunio

L'attaccante non è stato convocato dalla Nigeria e resta a Napoli dopo l'infortunio: vuole farsi trovare pronto alla ripresa della Serie A.

Niente nazionale per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli non partirà per gli impegni che vedranno impegnata la Nigeria, vice campione d’Africa dopo la finale persa contro la Costa d’Avorio a gennaio scorso.

Il club partenopeo ha annunciato la lista dei calciatori in rosa che lasceranno Castel Volturno per raggiungere i ritiri delle proprie nazionali.

Tra questi non figura Osimhen, che resterà agli ordini dello staff tecnico di Francesco Calzona per lavorare e mettersi definitivamente alle spalle l’infortunio che lo ha costretto a saltare Iner-Napoli.