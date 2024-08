Cosa fa ora Osimhen dopo la chiusura del calciomercato estivo: il futuro del nigeriano e cosa succederà a settembre.

Il calciomercato estivo è finito. Dalle 00:00 del 31 agosto, infatti, i club di Serie A non possono più acquistare giocatori di altri club. L'unica possibilità per le venti di Serie A è quella di prelevare calciatori svincolati o cedere i propri tesserati in mercati ancora aperti. Cosa succede ora con Victor Osimhen?

Da tempo ai margini del Napoli in attesa di una cessione, Osimhen non andrà al Chelsea: l'accordo non è stato trovato e il mercato in uscita verso la Premier League è chiuso, con Antonio Conte ha punterà sul nuovo arrivato Romelu Lukaku come da copione.

Ufficialmente Victor Osimhen è ancora un giocatore del Napoli, ma dopo il mancato approdo in Premier League il suo futuro è ancora in bilico.