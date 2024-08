Osimhen in Arabia Saudita? Assalto dell'Al Ahli, l'offerta per il Napoli supera i 60 milioni di euro

Lukaku a Napoli, Osimhen rimarrà in Europa o andrà in Arabia Saudita? L'Al-Ahli fa sul serio per l'attaccante nigeriano.

Dopo il mancato approdo di Dybala all'Al Qadsiah sarà un altro grande attaccante della Serie A a finire in Arabia Saudita? Victor Osimhen, da tempo sul mercato ma ancora in quel di Napoli, è finito infatti nel mirino dell'Al Ahli, deciso a portare il nigeriano nel campionato locale per la stagione 2024/2025.

Come riporta Fabrizio Romano, infati, l'Al Ahli ha messo sul piatto 65 milioni di euro per arrivare a Osimhen e rinforzare così la squadra in modo che possa dare l'assalto al titolo della Saudi League, vinto dall'Al-Hilal di Milinkovic-Savic la scora primavera.

Con Lukaku in arrivo, il Napoli deve cedere Osimhen, ma dove? L'opzione saudita sembra poter essere una buona possibilità, ma occhio anche a Chelsea e PSG, sempre in prima fila per arrivare al nigeriano prima della conclusione del mercato.