Osimhen al Chelsea, Lukaku al Napoli: perché uno scambio non è così semplice come si può pensare

La trattativa Napoli-PSG è in standby e così per il nigeriano si è tornato a parlare di Chelsea: ma l'operazione non è semplice.

30 luglio. E Victor Osimhen è ancora al Napoli. Si allena, ma non gioca le amichevoli: in campo assieme ai compagni contro Anaune, Mantova e compagnia bella non si è mai visto. Normale: è sul mercato da settimane e con ogni probabilità andrà via.

Già, ma dove? Bella domanda. Che, a un mese esatto dalla conclusione del mercato estivo, non ha ancora una risposta. Il "oui" definitivo da parte del PSG ancora non è arrivato, e così si è tornati a parlare di un possibile "yes" del Chelsea, destinazione menzionata più volte già quando la scorsa stagione non si era ancora conclusa.

Osimhen, insomma, pare diviso tra due strade: la Ligue 1, dove ha già militato con la maglia del Lille, e la Premier League. Con l'Arabia Saudita sullo sfondo. Ma tutto si sta muovendo lentamente. E neppure uno scambio con Romelu Lukaku tra Napoli e Chelsea è così semplice come si può pensare.