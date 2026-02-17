Orban squalificato per due giornate dopo Parma-Verona: perché, quando torna e chi gioca al suo posto tra Sarr, Bowie e Mosquera

Gift Orban è stato squalificato. E questo, dopo quanto accaduto domenica, era ovvio e naturale. La questione era capire se l'attaccante del Verona avrebbe dovuto saltare appena una giornata di campionato o qualcosa di più.

La risposta è arrivata due giorni dopo: sono due le giornate di squalifica rifilate a Orban dopo Parma-Verona. L'Hellas dovrà dunque fare a meno dell'ex attaccante dell'Hoffenheim, uno dei suoi giocatori migliori.

A confermarlo è stato il classico comunicato del Giudice Sportivo con le sanzioni comminate dopo ogni giornata di campionato. Comunicato nel quale a risaltare sono state le inibizioni a Damien Comolli e Giorgio Chiellini dopo Inter-Juventus.