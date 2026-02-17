Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Orban VeronaGetty Images
Stefano Silvestri

Orban squalificato per due giornate dopo Parma-Verona: perché, quando torna e chi gioca al suo posto tra Sarr, Bowie e Mosquera

L'attaccante del Verona ha evitato una stangata dopo l'espulsione di domenica, ma dovrà rimanere lontano dai campi per più di un turno: il comunicato del Giudice Sportivo.

Pubblicità

Gift Orban è stato squalificato. E questo, dopo quanto accaduto domenica, era ovvio e naturale. La questione era capire se l'attaccante del Verona avrebbe dovuto saltare appena una giornata di campionato o qualcosa di più.

La risposta è arrivata due giorni dopo: sono due le giornate di squalifica rifilate a Orban dopo Parma-Verona. L'Hellas dovrà dunque fare a meno dell'ex attaccante dell'Hoffenheim, uno dei suoi giocatori migliori.

A confermarlo è stato il classico comunicato del Giudice Sportivo con le sanzioni comminate dopo ogni giornata di campionato. Comunicato nel quale a risaltare sono state le inibizioni a Damien Comolli e Giorgio Chiellini dopo Inter-Juventus.

  • IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

    Nel comunicato del Giudice Sportivo si legge che Orban è stato fermato per due turni "per avere, all'11° del primo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara".

    • Pubblicità

  • COS'È SUCCESSO IN PARMA-VERONA

    Tutto è accaduto dopo pochi minuti dall'inizio della gara del Tardini, fondamentale per un Verona sempre più con l'acqua alla gola. 11 minuti, per la precisione: tanto è durata la partita di Orban, espulso da Pairetto con un cartellino rosso diretto.

    L'attaccante del Verona ha contestato in maniera veemente la decisione del direttore di gara di non fischiare un fallo di Valenti a suo favore, insultandolo. Pairetto, come detto, non ci ha pensato su due volte e lo ha cacciato direttamente dal campo lasciando in 10 uomini il Verona quasi per tutto l'incontro.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA ORBAN

    Orban salterà dunque le prossime due partite di campionato del Verona: quelle che la formazione di Paolo Sammarco disputerà in casa del Sassuolo e poi al Bentegodi contro il Napoli, valide rispettivamente per la ventiseiesima e ventisettesima giornata di Serie A.

    Il ritorno in campo di Orban è così in programma per il turno numero 28, che nel weekend del 7 e 8 marzo vedrà il Verona recarsi al Dall'Ara per sfidare il Bologna.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI ORBAN

    Nell'ormai disperato tentativo di rimettere in sesto il Verona, Sammarco avrà ora un bel grattacapo: chi prenderà il posto di Orban in attacco nelle due partite in cui l'ex giocatore dell'Hoffenheim non potrà scendere in campo.

    Lo scozzese Bowie, arrivato durante il mercato di gennaio, si terrà quasi certamente il posto dopo averlo conquistato contro Pisa e Parma. Al suo fianco sarà duello tra Sarr e Mosquera, con il primo favorito per una maglia da titolare e il secondo impegnato nel contendergli un posto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
0