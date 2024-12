Operazione riscatto per il Napoli: contro l'Udinese senza Kvara per rialzare la testa

Dopo la duplice sconfitta contro la Lazio tra campionato e Coppa Italia, i partenopei vogliono ritrovare la vittoria: Conte invia un segnale ai suoi.

Il turno infrasettimanale europeo ha permesso al Napoli di recuperare le energie e di riordinare le idee dopo la duplice pesante sconfitta subita dalla Lazio tra Coppa Italia e Serie A.

La formazione partenopea in pochi giorni ha dovuto salutare sia la coppa che il primato in campionato, con l'Atalanta che - dopo aver battuto il Milan - si è portata in testa alla classifica in solitaria.

I giorni che hanno preceduto la partita di quest'oggi contro l'Udinese, però, sono stati tutt'altro che sereni: prima l'annuncio dell'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia, poi Antonio Conte che ha voluto mandare un messaggio partecipando alla conferenza stampa per soli otto minuti.

Tutti segnali che portano verso un'unica direzione: la necessità di ritrovare la vittoria e l'entusiasmo di poche settimane fa.