L'operazione riscatto di Danilo: dopo Juventus-Lazio vuole riprendersi una maglia da titolare

Il brasiliano potrebbe guadagnare posizioni nelle gerarchie dei difensori, intanto Thiago Motta lo esalta: "Con la Lazio ha cambiato la partita".

Le gerarchie in casa Juventus non smettono mai di cambiare: in questo caso, chi potrebbe guadagnare posizioni nello scacchiere tattico di Thiago Motta è Danilo.

Il difensore brasiliano, dopo un avvio di stagione in sordina, è pronto a riprendersi una maglia da titolare con annessa fascia da capitano.

La decisione di rimuovere la clausola dal suo contratto e un atteggiamento positivo sia in allenamento che nelle ultime partite, stanno facendo cambiare idea all'ex allenatore del Bologna, che dopo la partita contro la Lazio ha speso buone parole per lui.