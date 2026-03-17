Open VAR, il goal annullato a Conceicao in Udinese-Juventus: "Koopmeiners è in fuorigioco e impatta su Okoye"

Di seguito l'audio, svelato da Open VAR, tra l'arbitro Mariani e il VAR nell'occasione del goal annullato a Conceicao.

Arbitro: "Koopmeiners è in fuorigioco ma non impatta".

VAR: "Ok, vediamo la posizione di Koopmeiners. Controlliamo tutto. Il tiro è basso".

Arbitro: "Per me non impatta"

VAR: "Fammi vedere questa posizione qua. Ti do questa, dove passa il pallone. Ferma un attimo, dammi la camera al momento del passaggio. Area di porta, sì. E' in fuorigioco lui? Stiamo controllando la posizione dell'8. La palla dove gli passa esattamente, andiamo a vedere a che distanza. Perché lui comunque per far passare la palla alza un piede. Eh sì, gliela facciamo vedere. L'APP era pulita, in qualsiasi caso lui deve giudicare la posizione di fuorigioco. Cosa gli devo fare vedere. Devo farti giudicare l'impatto di Koopmeiners sul fuorigioco"

Arbitro: "Vengo lì allora?"

VAR: "Ti consiglio una OFR per possibile non goal. Ti faccio vedere due immagini: lui è in area di porta"

Arbitro: "Koopmeiners è in fuorigioco, giusto?"

VAR: "Corretto, è in area di porta davanti al portiere. Ti do due immagini".

Arbitro: "Non fa nessun movimento"

VAR: "Lui alza il piede per far passare il pallone"

Arbitro: "Per me fa un movimento appena dopo"

VAR: "Ti do la GLT, così lo giudichi dall'altra parte".

Arbitro: "Perché per me lui il movimento lo fa dopo. Certo, è molto vicino al portiere..."

VAR: "Lui è molto vicino al portiere e in area di porta, frontale al portiere. Ti ridò l'altra dove il pallone gli passa molto vicino. Ci sono i criteri di punibilità".

Arbitro: "Sì, fa il movimento e impatta. Fa il movimento, impatta ed è in posizione di fuorigioco. Fa un movimento che impatta, è davanti al portiere".

Arbitro: "A seguito di revisione, il numero 8 si trova in posizione di fuorigioco che fa un movimento che impatta sulle capacità del portiere. Decisione finale: fuorigioco".

Mariani ai giocatori: "L'ho deciso io perché l'ho guardato e ho visto che sta davanti al portiere nell'area di porta. Quest'anno li abbiamo annullati tutti"